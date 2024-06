CBS: AS Khawatir Akan Terseret ke dalam Perang Lainnya 

Hezbollah supporters chant during the funeral procession who was killed this month in an Israeli drone strike in southern Lebanon

IslamTimes - Meningkatnya serangan antara Zionis Israel dan Hizbullah dilaporkan telah memicu kekhawatiran di pemerintahan Presiden AS Joe Biden bahwa Washington dapat terseret ke dalam perang Timur Tengah yang lebih luas.

Pemerintahan Biden dilaporkan khawatir bahwa peningkatan serangan Zionis Israel dan Hizbullah dapat memicu konflik yang lebih luasPara pejabat AS “semakin khawatir” atas kemungkinan perang Zionis Israel-Hamas berkembang menjadi konflik yang lebih besar yang melibatkan Hizbullah dan pasukan Amerika, CBS News melaporkan pada hari Sabtu (15/6). Pertukaran serangan roket minggu ini melintasi perbatasan Zionis Israel-Lebanon telah meningkatkan risiko tidak hanya perang yang lebih besar, namun juga serangan oleh milisi yang didukung Iran terhadap pasukan militer Amerika di Suriah, Yordania dan Irak, kata outlet tersebut.Seperti Hamas yang berperang dengan Zionis Israel sejak Oktober lalu, Hizbullah didukung oleh Iran. Amos Hochstein, penasihat diplomatik Biden, dijadwalkan melakukan perjalanan ke Zionis Israel pada hari Senin (17/6) untuk berupaya “meredakan konflik,” kata CBS.Pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang berbicara kepada media tersebut menunjukkan beberapa skenario yang meresahkan, termasuk kemungkinan bahwa serangan yang lebih dalam ke Lebanon oleh Yerusalem Barat dapat menandakan persiapan serangan besar-besaran oleh militer Zionis Israel. Pemerintahan Biden juga khawatir bahwa meningkatnya volume serangan roket Hizbullah dapat memprovokasi Zionis Israel untuk merespons dengan cara yang menghasilkan “perang yang tidak disengaja,” menurut sumber CBS.Para pejabat ini semakin khawatir bahwa Zionis Israel akan memulai perang melawan Hizbullah di Lebanon yang tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan Amerika.”Washington memandang ketegangan Zionis Israel-Hizbullah dan upaya untuk menengahi gencatan senjata dalam perang dengan Hamas sebagai hal yang “terkait.” Setiap perjanjian gencatan senjata akan memerlukan “pengaturan khusus” mengenai ketegangan Zionis Israel-Hizbullah, kata seorang pejabat senior AS kepada wartawan pada hari Kamis (13/5) di Italia.“Hal terpenting mengenai pembebasan sandera dan kesepakatan gencatan senjata yang sedang dibahas saat ini adalah jika tercapai, hal ini akan berdampak di wilayah utara [Zionis Israel], jadi ini adalah peluang bagi kita untuk dapat membawa konflik ini ke wilayah lain sampai sepenuhnya,” kata pejabat itu.Perjanjian semacam itu akan memungkinkan warga yang dievakuasi dari Zionis Israel utara setelah perang dengan Hamas mulai kembali ke rumah mereka dengan jaminan keamanan. Ketegangan dengan Hizbullah telah menjadi “masalah politik yang potensial” di Zionis Israel karena penduduk di dekat perbatasan Lebanon telah mengungsi selama lebih dari delapan bulan.Brigade Zionis Israel di utara telah melakukan latihan, namun mereka belum dalam posisi melancarkan serangan, kata seorang pejabat AS kepada CBS. “Tidak seperti serangan mendadak Hamas pada bulan Oktober, kemungkinan perang dengan Hizbullah di Lebanon adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh militer Zionis Israel selama bertahun-tahun,” kata outlet tersebut.[IT/r]