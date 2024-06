Media: Pria Amerika Menghindari Angkatan Darat AS 

US Army recruits arrive for basic training in September 2022 at Fort Jackson in Columbia, South Carolina

IslamTimes - Para laki-laki Amerika dilaporkan telah kehilangan minat dalam dinas militer karena mereka semakin menarik diri dari masyarakat secara lebih luas, hal ini menyebabkan kurangnya perekrutan Angkatan Darat AS dan meningkatkan ketergantungan negara pada tentara perempuan.

Para laki-laki di negara ini dilaporkan telah kehilangan minat dalam dinas militer karena mereka semakin menarik diri dari masyarakatPendaftaran tentara pria telah anjlok sebesar 35% dalam satu dekade terakhir, turun dari sekitar 58.000 pada tahun 2013 menjadi 37.700 pada tahun lalu, Military.com melaporkan pada hari Jumat (14/6), mengutip data rekrutmen Angkatan Darat AS. Pada saat yang sama, pendaftaran tentara perempuan tetap stabil, yaitu sekitar 10.000 orang setiap tahunnya.Menurunnya jumlah laki-laki yang bersedia mendaftar dinas militer menyebabkan Angkatan Darat tidak mampu memenuhi kuota perekrutannya. Cabang militer AS yang terbesar tidak mencapai target penerimaan pasukan baru dengan sekitar 10.000 tentara pada tahun lalu dan 15.000 tentara pada tahun 2022. Cabang-cabang militer lainnya juga mengalami kekurangan serupa. Angkatan Darat mengurangi target pendaftarannya sebanyak 10.000 tentara tahun ini, dan menargetkan 55.000 tentara.Perwakilan AS Matt Gaetz (R-Florida) dan politisi konservatif lainnya menyalahkan krisis rekrutmen militer yang terjadi akibat “ideologi yang terbangun”, dengan menekankan kriteria seperti ras, gender, dan orientasi seksual dengan mengorbankan kesiapan untuk berperang. Survei Pertahanan Nasional Reagan terbaru, yang dirilis pada bulan November, menunjukkan bahwa hanya 46% warga Amerika yang memiliki “kepercayaan besar” terhadap militer negaranya, turun dari 70% pada tahun 2018. Sekitar separuh responden menyebutkan praktik “terbangun” sebagai alasannya karena menurunnya kepercayaan diri.Namun, laporan Military.com mencatat bahwa di luar masalah budaya, para ahli menunjuk pada masalah yang lebih luas terkait laki-laki Amerika, termasuk “krisis maskulinitas nasional.” Angka bunuh diri dan overdosis obat meningkat, sementara laki-laki semakin kecil kemungkinannya untuk kuliah atau membangun karier. Faktanya, outlet media tersebut mengatakan, laki-laki AS “perlahan-lahan menghilang dari angkatan kerja pada umumnya.”Tren ini “lebih dari sekedar rekrutmen militer,” kata Ronald Levant, seorang profesor psikologi Ohio dan mantan presiden American Psychological Association. “Ini benar-benar ada hubungannya dengan perubahan sosial. Saya pikir ada sindrom amotivasi yang tampaknya merasuki banyak remaja putra saat ini. Mereka hanya tidak termotivasi untuk melakukan banyak hal.”Hanya 64,9% pria AS yang memiliki pekerjaan pada bulan lalu, turun dari puncaknya yang mencapai lebih dari 84% pada tahun 1950an, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja federal. Pada periode yang sama, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat hampir dua kali lipat, menjadi 55,4%.Data demografi Angkatan Darat AS menunjukkan bahwa militer semakin berkurang laki-lakinya dan semakin berkurang pula kulit putihnya dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan aktif adalah 84,4% laki-laki pada tahun 2023, turun dari 86,4% pada dekade sebelumnya. Pasukan kulit putih menyumbang 53,5% dari pasukan tahun lalu, turun dari 61,7% pada tahun 2011.[IT/r]