Trump: AS Harus Diselamatkan dari Perang Dunia III 

Former US President Donald Trump

IslamTimes - “Kelemahan dan kegagalan” Joe Biden menempatkan negara dalam bahaya besar, kata mantan presiden (Trump) tersebut.

Mantan Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan kemungkinan pecahnya perang dunia ketiga di bawah kepemimpinan Washington saat ini, dengan mengatakan bahwa jika terpilih ia akan mengubah arah.Berbicara pada acara kampanye Turning Point USA di Detroit, Trump menekankan bahwa dia belum memulai konflik baru selama masa kepresidenannya tahun 2017-2021, dan berjanji akan berupaya memulihkan perdamaian, khususnya di Ukraina, jika dia memenangkan masa jabatan kedua.Trump mengklaim bahwa “kelemahan dan kegagalan” Joe Biden menempatkan AS dalam “bahaya besar” dan “menyeret kita menuju Perang Dunia III,” yang menunjukkan bahwa ia telah menyebabkan lebih banyak kerusakan pada negara tersebut dibandingkan gabungan sepuluh presiden terburuk dalam sejarah AS.“Kita punya banyak masalah di negara ini, apalagi kita bisa berakhir di Perang Dunia III karena kita punya pemimpin yang tidak kompeten yang seharusnya tidak pernah ada di sana,” tegasnya.Awal bulan ini, Partai Republik juga memperingatkan bahwa dunia bisa terjerumus ke dalam perang nuklir yang menghancurkan karena dugaan penurunan mental Biden. Berbicara kepada pembawa acara Fox News, Sean Hannity, Trump menyatakan bahwa tidak seperti para pemimpin Rusia, China, dan Korea Utara, Biden “tidak berada di puncak permainannya” dan tidak pernah menjadi “orang yang paling cerdas” di antara para politisi AS.Trump memperingatkan bahwa pertukaran nuklir dapat menyebabkan “kehancuran dunia” dan menekankan bahwa AS saat ini memiliki pemimpin yang “bahkan tidak mampu membahas” masalah tersebut.Dalam pidatonya di Detroit, kandidat presiden tersebut juga mengkritik pemerintahan Biden karena “membuang-buang uang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” terutama dalam hal dukungan keuangan yang berkelanjutan untuk Ukraina, dan menyebut Vladimir Zelensky sebagai “penjual terhebat yang pernah hidup.”“Setiap kali dia datang ke negara kita, dia membawa pulang $60 miliar dolar,” kata Trump, seraya menambahkan bahwa setiap kali Zelensky menerima uang, dia langsung meminta lebih banyak. “Ini tidak akan pernah berakhir,” tegasnya, dan berjanji untuk “menyelesaikan” masalah ini sebelum dia kembali menjabat sebagai presiden.Sebelumnya, Trump telah menyatakan bahwa konflik Ukraina “tidak akan pernah terjadi” jika dia menjadi presiden pada saat itu dan mengatakan bahwa dia akan dapat mengakhirinya “dalam 24 jam” jika dia kembali menjabat pada bulan November. Namun, dia belum memberikan rincian bagaimana dia akan mencapai tujuan tersebut.[IT/r]