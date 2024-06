ICAN: 'Israel' Memiliki 90 Hulu Ledak Nuklir

Minuteman 3 missile is seen in a training launch tube at Minot Air Force Base, N.D

IslamTimes - Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir memperkirakan bahwa Zionis "Israel" memiliki setidaknya 90 hulu ledak nuklir di gudang senjatanya, berdasarkan pengurangan dari peningkatan belanja nuklir.

Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir (ICAN) mengungkapkan bahwa Zionis "Israel" memiliki 90 hulu ledak nuklir dan meningkatkan belanja nuklirnya.Dalam sebuah laporan yang meneliti pengeluaran untuk pengembangan nuklir, ICAN menemukan bahwa pendudukan Zionis Israel telah meningkatkan pengeluaran nuklirnya sebesar 2,4%, setara dengan 1,1 miliar dolar per tahun.Belanja nuklir kolektif mencapai 13,4% tahun lalu, atau 91,4 miliar dolar di seluruh dunia. Amerika Serikat berada di posisi pertama, menghabiskan 51,5 miliar dolar untuk pengembangan nuklir, dan mencakup 80% pengeluaran nuklir kolektif.Dalam sebuah pernyataan kepada Al Mayadeen, Alicia Sanders-Zakre, Koordinator Kebijakan dan Penelitian di ICAN, membahas ambiguitas Zionis “Israel” mengenai persenjataan nuklirnya.Menurut Sanders-Zakre, di kalangan pakar nuklir internasional diketahui bahwa pendudukan Israel memiliki senjata nuklir. Menurut perkiraan ICAN, 90 hulu ledak nuklir diidentifikasi sebagai milik Zionis "Israel", namun jumlahnya masih belum jelas karena kurangnya transparansi dan ketidakjelasan Tel Aviv mengenai kepemilikan senjata nuklir.Mengenai belanja nuklir Zionis “Israel”, ICAN berhasil menyimpulkan perkiraan tersebut dengan mengacu pada belanja militer pendudukan pada tahun 2023, yang didiskusikan dengan para ahli Zionis Israel untuk mengalokasikan belanja militer sebenarnya [dengan mempertimbangkan belanja tambahan akibat perang di Gaza]. Perkiraan kemudian dibentuk dan dialokasikan untuk pengeluaran nuklir Zionis Israel.Sanders-Zakre juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai ancaman Zionis Israel baru-baru ini untuk menggunakan senjata nuklir di Gaza.“Ada ancaman-ancaman yang sangat memprihatinkan yang semakin tersirat dan terus terang dibandingkan apa yang kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya dari para ahli, pejabat, atau mantan pejabat Zionis Israel, oleh karena itu penting untuk mengutuk penggunaan senjata nuklir dan segera mengingatkan kita akan hal ini. tentang pentingnya mematuhi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir,” katanya.Mengenai kepemilikan senjata nuklirnya, Zionis "Israel" telah mengadopsi kebijakan ambiguitas yang disengaja, menolak untuk mengungkapkan apakah negaranya memiliki senjata nuklir atau tidak. Namun, kepemilikan senjata-senjata tersebut oleh pendudukan kini menjadi “rahasia publik”, terutama karena sejumlah dokumen rahasia AS telah mengungkapkan bahwa AS yakin bahwa Zionis “Israel” memiliki senjata nuklir.Perlu dicatat bahwa entitas ini diperkirakan oleh beberapa orang memiliki antara 200 hingga 400 hulu ledak nuklir, menjadikannya satu-satunya pemilik senjata non-konvensional di Timur Tengah. Meskipun ada tekanan internasional, Zionis “Israel” menolak mengizinkan inspeksi fasilitas nuklirnya atau menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi (NPT).Pada tahun 2022, Komite Pertama Majelis Umum PBB memutuskan dalam keputusan 152-5 bahwa Zionis "Israel" harus menghancurkan semua senjata nuklirnya dan menyerahkan fasilitas nuklirnya ke kendali Badan Energi Atom Internasional.Empat negara – Kanada, Mikronesia, Palau, dan Amerika Serikat – serta entitas Zionis Israel, menentang resolusi hari Jumat mengenai “risiko proliferasi nuklir di Timur Tengah.” Sebanyak 24 negara lainnya abstain, termasuk anggota Uni Eropa.Resolusi tersebut mengungkapkan bahwa Zionis "Israel" adalah satu-satunya entitas di kawasan Timur Tengah dan salah satu dari sedikit anggota PBB (total 193) yang belum menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).Resolusi tersebut menegaskan kembali "pentingnya aksesi Zionis Israel terhadap NPT dan penempatan seluruh fasilitas nuklirnya di bawah perlindungan Energi Atom internasional yang komprehensif, dalam mewujudkan tujuan kepatuhan universal terhadap Perjanjian tersebut di Timur Tengah."[IT/r]