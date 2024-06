Islam Times - PT Sapta Inti Perkasa, pabrik amunisi pertama di Indonesia, resmi beroperasi di Karang Ploso, Malang, Jawa Timur.

Peresmian dilakukan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada Jumat (14/6/24). Perusahaan ini di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan RI dan berkomitmen menjadi lini produksi amunisi terintegrasi, mulai dari bahan baku hingga pengepakan.Saat ini, mereka memproduksi brasscup dan selongsong kaliber 5,56 mm dan 9 mm, dengan target produksi 100 juta amunisi per tahun untuk masing-masing kaliber, yang akan ditingkatkan hingga 500 juta amunisi per tahun.Bamsoet menegaskan bahwa kehadiran PT Sapta Inti Perkasa akan membantu membangun kemandirian dan kekuatan pertahanan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekonomi nasional. Produksi amunisi PT Sapta Inti Perkasa telah melalui uji tembak dan uji balistik, memastikan kualitasnya terjamin.Dengan meningkatnya kebutuhan amunisi nasional hingga 5 miliar per tahun, pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri, seperti yang telah dilakukan Turki dengan sukses mengurangi ketergantungan impor alat pertahanan.