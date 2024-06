Indonesia-Cina Terus Perkuat Kerja Sama

Islam Times - Juru Bicara Kemenlu Cina, Lin Jian, menyatakan bahwa Cina siap memperluas kerja sama dengan Indonesia. Kedua negara telah menunjukkan pertumbuhan hubungan yang kuat melalui pertemuan pejabat tinggi secara rutin.

Pada 13 Juni 2024, Menlu Cina Wang Yi bertemu dengan Menko Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan di Lijian untuk membahas hubungan bilateral dan isu internasional yang menjadi kepentingan bersama. Sebelumnya, pada Maret, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengunjungi Beijing dan bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Pada akhir April, Wang Yi juga mengunjungi Indonesia untuk memimpin pertemuan keempat Mechanism of the China-Indonesia High-Level Dialogue Cooperation.Lin Jian menyatakan bahwa Cina dan Indonesia sering bertukar pandangan tingkat tinggi dan memperdalam kerja sama praktis untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama. Luhut menegaskan pentingnya hubungan dengan Cina dan komitmen Indonesia terhadap prinsip "Satu-Cina" serta promosi proyek bersama seperti "poros maritim global" dan "Belt and Road Initiative".