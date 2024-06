Demokrat Menyetujui Penjualan Senjata Senilai $18 Miliar ke 'Israel' Termasuk 50 F-15

IOF Air Force F-15 flies in the air in Hatzerim air force base, near the Gaza Strip

IslamTimes - Partai Demokrat dan Republik di AS telah menyetujui penjualan senjata senilai $18 miliar ke Zionis Israel, yang mencerminkan dukungan bipartisan yang kuat terhadap dukungan militer yang berkelanjutan kepada Tel Aviv meskipun terjadi genosida di Jalur Gaza.

Dua tokoh penting Partai Demokrat, Gregory W. Meeks dan Senator Ben Cardin, telah menyetujui penjualan senjata besar-besaran ke Zionis "Israel" menurut laporan The Washington Post.Paket baru yang disetujui akan mencakup 50 jet tempur F-15 senilai lebih dari $18 miliar, The Washington Post melaporkan mengutip tiga pejabat AS yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.Menariknya, keputusan tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya. Hal ini menggarisbawahi dukungan kuat Washington terhadap Zionis “Israel” meskipun ada kekhawatiran dari anggota Kongres yang lebih muda mengenai penggunaan pengaruh AS untuk “mengurangi intensitas perang dan memungkinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza.”Dalam kasus F-15 dan paket amunisi, dua anggota komite Partai Republik, Senator James E. Risch dari Idaho dan Rep. Michael McCaul dari Texas, telah menandatangani penjualan tersebut beberapa bulan yang lalu, The Washington Post melaporkan.Mengenai pendanaan, penting untuk dicatat bahwa laporan tersebut menekankan bahwa persenjataan, yang seringkali dibayar selama bertahun-tahun, "sebagian besar dibiayai oleh lebih dari $3,3 miliar dana pembayar pajak AS yang diberikan Washington kepada Israel setiap tahunnya."Meeks, setelah berbulan-bulan menunda penjualan, menekankan pentingnya upaya kemanusiaan dan membatasi korban sipil. Baik Meeks maupun Cardin, yang secara efektif dapat memveto penjualan peralatan militer asing, kini telah menandatangani perjanjian tersebut, sehingga Departemen Luar Negeri dapat melanjutkan dengan memberi tahu Kongres.Keputusan ini mencerminkan dukungan bipartisan terhadap bantuan militer AS kepada Zionis “Israel”, meskipun keputusan ini mendapat kritik dari para aktivis yang khawatir mengenai dampak kemanusiaan di Jalur Gaza.Kesepakatan pembelian 50 jet tempur F-15 buatan AS telah direncanakan sejak April tahun ini dan diperkirakan akan sangat meningkatkan kemampuan ofensif jarak jauh Angkatan Udara Zionis Israel.Pasukan pendudukan telah memiliki dan mengoperasikan sedikitnya 86 jet tempur F-15, namun unit-unit yang akan diakuisisi bersifat unik, karena unit-unit tersebut mempertahankan kualitas superioritas udara F-15 sekaligus memberi operator pilihan efektif untuk serangan jarak jauh.Secara historis, F-15 sangat penting dalam mencapai superioritas udara Israel di wilayah tersebut. Versi EX dari jet tempur ini mempertahankan kualitas pertahanan udaranya sambil memberikan pilihan yang bagus untuk menembakkan senjata jarak dekat, seperti rudal balistik jarak pendek.Saat ini, AS hanya memproduksi F-15 versi EX, yang dikejar Israel sejak Januari 2023.Pilihan untuk mengangkut rudal balistik jarak jauh dan rudal jelajah pada F-15EX akan sangat meningkatkan dan meningkatkan kemampuan pendudukan untuk melakukan serangan jarak jauh terhadap musuh, yang merupakan salah satu alasan mengapa persetujuan penjualan tersebut dihentikan.[IT/r]