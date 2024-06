Setelah Hochstein Mengunjungi 'Israel', Hanegbi dan Dermer Tiba di Washington

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, center, then-Minister Tzachi Hanegbi, left, and then-Cabinet Secretary Tzahi Braverman

IslamTimes - Pembicaraan sedang berlangsung antara Washington dan Tel Aviv mengenai perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, dan pertempuran di Utara.

Konsultasi kritis antara Zionis “Israel” dan Amerika Serikat mengenai perang di Gaza dan front Lebanon sedang berlangsung. Sehari setelah kunjungan utusan AS Amos Hochstein ke Zionis "Israel", Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi dan Menteri Ron Dermer tiba di Washington pada hari Selasa (18/6) untuk berdiskusi lebih lanjut.Keduanya dijadwalkan mengadakan serangkaian pertemuan di Gedung Putih dan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, dan pejabat senior lainnya di pemerintahan Biden. Selain itu, Menteri Keamanan Israel Yoav Galant akan menghadiri pertemuan di Pentagon minggu depan.Pada hari Senin (17/6), surat kabar Bild Jerman melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru-baru ini menghubungi Blinken untuk meminta senjata tambahan, meskipun Amerika Serikat menghentikan pengiriman pada awal Mei setelah serangan di Rafah.Menurut Bild, Netanyahu merinci dalam sambutannya bahwa penghentian pengiriman melemahkan pencegahan Israel, dan memperingatkan bahwa kurangnya dukungan militer dari Amerika Serikat akan mendorong Iran, Hizbullah, dan Hamas untuk membalas – yang akan meningkatkan perang.Perlu dicatat bahwa pada tanggal 8 Mei, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengumumkan dalam sidang kongres bahwa Amerika Serikat telah menghentikan pengiriman senjata ke Zionis "Israel" karena peristiwa di Rafah.Dia berpendapat, "Kami sedang memproses ulang pengiriman senjata yang akan dikirim ke Israel dalam waktu dekat, dan ini dalam konteks peristiwa di Rafah. Kami belum membuat keputusan akhir apa pun - kami telah menunda pengiriman tersebut."Meski begitu, setelah Zionis “Israel” melakukan pembantaian di Rafah, membakar hidup-hidup warga Palestina yang tidak bersalah, Amerika Serikat tidak bertindak sesuai dengan pernyataan sebelumnya, dan Amerika tidak menghentikan pembantaian tersebut atau dukungannya terhadap pendudukan Zionis Israel. AS terus membantu pendudukan dengan senjata AS, yang masih digunakan dalam pembantaian warga Palestina.[IT/r]