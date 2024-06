Media Israel pada Video Hizbullah Hoopoe: Kumpulan Target Sudah Siap dan Luas

The Military Media of the Islamic Resistance in Lebanon

IslamTimes - Hizbullah telah merilis sebuah video yang memperlihatkan drone mereka terbang di wilayah udara Palestina yang diduduki di atas infrastruktur sensitif, yang membuat media Israel terkejut.

Video Hizbullah "mengganggu" dan mensensor untuk menghalangi peredaran dan publikasinya, media Zionis Israel melaporkan.Media Militer Perlawanan Islam di Lebanon – Hizbullah pada hari Selasa (18/6) merilis rekaman yang menunjukkan drone pengintai terbang di atas wilayah pendudukan Palestina, termasuk Kiryat Shmona, Nahariya, Safad, Karmiel, Afula, sampai ke Haifa dan pelabuhannya.Media Zionis Israel menyoroti bahwa video Hizbullah menyampaikan pesan konklusif kepada Zionis “Israel” bahwa kita berada di dalam dan mampu memberikan pukulan yang dahsyat.Media Militer untuk Perlawanan Islam di #Lebanon menerbitkan video panjang tentang drone pengintai yang mengawasi wilayah penting dan sensitif di #Palestina utara yang diduduki hingga Haifa.🧵1/4 pic.twitter.com/snzuHym3Hn— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 18 Juni 2024Perlu dicatat bahwa media Israel memantau dengan cermat video Hizbullah yang disiarkan oleh Al Mayadeen TV, dan mencatat bahwa video tersebut "dengan jelas menunjukkan Pelabuhan Haifa, kemungkinan besar difilmkan Selasa lalu, dari drone Hizbullah." Pernyataan tersebut menekankan, "Peringatan palsu dikeluarkan seminggu yang lalu di kawasan Pelabuhan Haifa menyusul infiltrasi udara pada dini hari; ternyata tidak."Secara lebih rinci, media Zionis Israel telah mengungkapkan keheranannya atas kemampuan Hizbullah yang ditunjukkan, yang membuat para pejabat militer dan keamanan di Zionis “Israel” terkagum-kagum.Video drone Hizbullah mengejutkan media Zionis Israel dengan pengawasan Haifa yang mendetailPengamat video tersebut dapat melihat daerah pemukiman di Haifa, menggarisbawahi sifat rinci dari rekaman drone dan implikasinya terhadap penilaian keamanan, menurut media Zionis Israel.Selain itu, media Zionis Israel mengkritik pembuatan film Pelabuhan Haifa oleh drone Hizbullah tanpa gangguan apa pun dari sistem anti-udara, dengan menyatakan bahwa "Hizbullah, melalui publikasi gambar Pelabuhan Haifa, menyampaikan pesan yang mengancam ke pelabuhan tersebut."Faktanya, para ahli mengungkapkan kepada Al Mayadeen bahwa rudal yang diilustrasikan di sebelah kartu target memiliki sirip pemandu di bagian depannya, melambangkan rudal yang presisi, yang merupakan pesan yang ingin disampaikan Hizbullah dalam video tersebut.Mereka mencatat bahwa rudal merah yang diilustrasikan di sebelah kartu identifikasi Pelabuhan Haifa menunjukkan bahwa Hizbullah memperlakukan situs ini dengan tingkat keseriusan yang tinggi dalam hal potensi penargetan.Media Zionis Israel lainnya berkomentar, dengan mengatakan, "Hizbullah telah menerbitkan gambar udara dari lokasi ekonomi dan militer yang sensitif di dalam dan dekat Pelabuhan Haifa, termasuk gambar Sa'ar 4.5, 5," dan menambahkan bahwa "dokumen baru tersebut adalah yang paling mengkhawatirkan sejak awal perang."Media Zionis Israel menyatakan, "Hizbullah telah merilis salah satu rekaman paling menantang dalam perang tersebut, tidak menampilkan video orang yang terbunuh atau terluka, tetapi sebuah video yang mengungkapkan kemampuan intelijennya."Mengenai waktu perilisan video tersebut, media Zionis Israel berpendapat bahwa waktunya bukan suatu kebetulan, karena bertepatan dengan kunjungan mediator AS ke Lebanon dan Zionis "Israel".Media Zionis Israel melaporkan bahwa "Hizbullah telah memahami dengan baik ancaman Zionis Israel terhadap Lebanon melalui mediator AS Hochstein, dan mereka memilih untuk merespons dengan video khusus yang menunjukkan bahwa jika Zionis Israel mengambil langkah melawan Lebanon, target di Zionis Israel sudah siap dan sangat besar. ."Perlu dicatat bahwa utusan AS Amos Hochstein sebelumnya telah mengkonfirmasi dari ibu kota Lebanon, Beirut, bahwa situasi di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Palestina yang diduduki sangat berbahaya, dan berbicara tentang upaya berkelanjutan untuk meredakan ketegangan.[IT/r]