Netanyahu: Blinken Membuat Janji Senjata Rahasia kepada Israel 

US Secretary of State Antony Blinken shakes hand with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in West Jerusalem

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengaku telah menekan Amerika Serikat mengenai pasokan senjata yang dibutuhkan negaranya dalam perang melawan kelompok militan Palestina Hamas.

Menteri Luar Negeri mengatakan Gedung Putih “bekerja siang dan malam” untuk melanjutkan semua pengiriman senjata, menurut PMAS menghentikan pengiriman senjata ke Zionis Israel pada awal Mei di tengah seruan agar Zionis Israel mengurangi serangannya terhadap kota Rafah yang berpenduduk padat di Gaza selatan. Pengiriman tersebut dilaporkan termasuk 3.500 bom untuk jet tempur. Serangan negara Yahudi di Rafah telah menyebabkan ribuan warga Palestina tewas dan terluka, menurut otoritas setempat yang dikelola Hamas.Dalam video yang diposting di X (sebelumnya Twitter) pada hari Selasa (18/6), Netanyahu mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah meyakinkannya bahwa Gedung Putih “bekerja siang dan malam untuk menghilangkan hambatan ini,” mengacu pada pasokan senjata.Pernyataan itu menegaskan laporan media terbaru bahwa selama pertemuan dengan Blinken pekan lalu di Yerusalem, Netanyahu menuntut penghapusan hambatan aliran amunisi.Berikan kami alatnya dan kami akan menyelesaikan pekerjaannya. pic.twitter.com/eQHpyd9q0X— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) 18 Juni 2024“Ketika Menteri Blinken baru-baru ini berada di Zionis Israel, kami melakukan percakapan yang jujur. Saya katakan saya sangat menghargai dukungan yang diberikan AS kepada Zionis Israel sejak awal perang,” kata Netanyahu.“Tetapi saya juga mengatakan hal lain, saya mengatakan tidak dapat dibayangkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menahan senjata dan amunisi untuk Zionis Israel.”Pemimpin Israel menekankan bahwa peningkatan aliran senjata AS akan membantu mengakhiri perjuangan melawan Hamas. “Selama Perang Dunia II, [Winston] Churchill mengatakan kepada Amerika Serikat, ‘Beri kami alatnya, kami akan melakukan pekerjaan itu.’ Dan menurut saya, berikan kami alatnya dan kami akan menyelesaikan pekerjaan ini jauh lebih cepat.”Netanyahu dilaporkan telah memberi tahu Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan pejabat tinggi lainnya untuk memastikan bahwa transfer senjata dilanjutkan sepenuhnya dalam pertemuan mendatang dengan rekan-rekan Amerika di Washington minggu ini.Presiden AS Joe Biden telah berulang kali memperingatkan Israel bahwa dia akan menghentikan pengiriman senjata karena situasi di Rafah, namun meskipun ada peringatan tersebut, pemerintahannya dilaporkan tetap terus mengalirkan senjata dan amunisi. Menurut laporan Wall Street Journal, AS melanjutkan transfer amunisi dan kendaraan senilai $1 miliar ke Zionis Israel pada bulan Mei, bulan yang sama ketika AS menghentikan pengiriman bom.Pada hari Senin, Washington Post melaporkan bahwa Gedung Putih telah berhasil menekan Partai Demokrat di Kongres untuk mendukung penjualan senjata besar-besaran ke Zionis Israel yang mencakup 50 jet tempur F-15 senilai lebih dari $18 miliar.Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah militan membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 200 orang dalam serangan mendadak pada 7 Oktober. Lebih dari 37.000 warga Palestina telah terbunuh dalam beberapa bulan pertempuran berikutnya, menurut angka terbaru dari kementerian kesehatan Gaza.[IT/r]