NYT: Dermaga Bantuan Gaza Bisa Dibongkar 

IslamTimes - Dermaga apung sementara buatan AS akan dibongkar pada awal Juli setelah sebagian besar tidak berfungsi, menurut surat kabar tersebut.

Dermaga terapung yang dibangun oleh AS untuk membawa lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza di tengah perang Zionis Israel-Hamas bisa dibongkar lebih awal dari yang direncanakan, New York Times melaporkan, mengutip organisasi bantuan.Menurut surat kabar itu, struktur senilai $230 juta itu bisa dibongkar pada awal Juli. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden awalnya memperkirakan bahwa ini akan terjadi pada bulan September sebelum gelombang laut membuat dermaga tidak dapat dioperasikan.Dermaga apung ini baru beroperasi sekitar sepuluh hari sejak diresmikan pada pertengahan Mei karena kerusakan cuaca, badai laut, dan masalah keamanan. Organisasi-organisasi bantuan mengatakan proyek tersebut sebagian besar telah gagal dalam misinya.Dermaga tersebut “tidak berfungsi, setidaknya tidak bagi warga Palestina,” tulis Stephen Semler, salah satu pendiri Institut Reformasi Kebijakan Keamanan, dalam sebuah esai yang dikutip oleh outlet tersebut. Semler dilaporkan berpendapat bahwa dermaga tersebut hanya berhasil memberikan “perlindungan kemanusiaan” bagi kebijakan pemerintahan Biden yang mendukung pemboman Zionis Israel di Gaza.Bantuan mulai berdatangan ke Gaza melalui dermaga tersebut pada tanggal 17 Mei, dan AS mengatakan telah mengangkut 137 truk bantuan ke gudang sebelum diumumkan pada tanggal 28 Mei bahwa operasi di dermaga apung dihentikan untuk perbaikan.Para pejabat AS telah berulang kali menyatakan bahwa dermaga tersebut tidak dimaksudkan hanya sekedar tindakan sementara dan hanya merupakan cara tambahan untuk membantu menyalurkan lebih banyak bantuan ke Gaza di tengah perang.Distribusi makanan ke daerah kantong Palestina melalui jalur laut kembali dihentikan pada Jumat lalu ketika militer AS mengatakan akan memindahkan dermaga untuk sementara agar tidak rusak akibat laut lepas. “Keselamatan anggota militer kami adalah prioritas utama dan relokasi sementara dermaga akan mencegah kerusakan struktural yang disebabkan oleh peningkatan kondisi laut,” kata Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam sebuah postingan di media sosial. Sekitar 1.000 anggota layanan AS mengoperasikan dermaga tersebut.Program Pangan Dunia PBB, yang bekerja sama dengan AS untuk membawa bantuan dari dermaga ke gudang-gudang di Gaza, menangguhkan kerja sama awal bulan ini untuk “peninjauan keamanan” di tengah kekhawatiran terhadap stafnya dan tuduhan bahwa dermaga tersebut mungkin digunakan oleh IDF. selama operasi penyelamatan sandera Nuseirat awal bulan ini, yang menewaskan 270 warga Palestina. Pentagon dengan cepat menyangkal bahwa dermaga bantuan digunakan dalam operasi tersebut.PBB menegaskan bahwa pengiriman bantuan melalui darat adalah cara yang “paling layak, efektif, dan efisien” untuk memerangi krisis kemanusiaan di daerah kantong Palestina yang berpenduduk 2,3 juta orang. Setidaknya 500 truk setiap hari dibutuhkan untuk memasuki Gaza, katanya.Zionis Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah militannya menyerbu permukiman Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas dan lebih dari 200 sandera. Lebih dari 37.000 warga Palestina telah terbunuh dalam tujuh bulan pertempuran berikutnya, menurut otoritas kesehatan setempat yang dikelola Hamas.[IT/r]