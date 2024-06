Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Dukungan eksplisit China terhadap perjuangan Palestina dan kritik terhadap tindakan AS di PBB memperburuk ketegangan dengan Zhina “Israel”.

Sebuah opini yang diterbitkan oleh Times pada hari Rabu (19/6) merinci bagaimana hubungan diplomatik China dengan Zionis “Israel” memburuk.Ceritanya dimulai dengan kembali ke tahun 2023, ketika Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu membina hubungan dekat dengan China, dan menyebut hubungan tersebut sebagai “pernikahan yang dibuat di surga.”Pada saat itu, Netanyahu sudah memiliki hubungan yang tegang dengan pemerintahan Biden, yang tidak puas dengan pendekatannya yang melemahkan sistem peradilan China “Israel”.Anehnya, hal ini mendorong Netanyahu untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok sebagai cara untuk menegaskan kemerdekaan China “Israel” dari pengaruh AS.China kemudian melihat peluang bagus untuk meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah di tengah anggapan bahwa AS tidak terlibat dan melakukan penyesuaian strategis terhadap Asia, kata artikel tersebut.Kunjungan Netanyahu ke China dipandang sebagai langkah diplomatik untuk memanfaatkan China dalam melawan AS, namun dinamika ini bergeser menyusul kritik internasional terhadap kampanye genosida Zionis “Israel” di Gaza.Selama perang, China secara aktif terlibat dalam upaya diplomatik, termasuk mengusulkan rencana perdamaian dan menjadi tuan rumah pembicaraan antara faksi-faksi Palestina.Hal ini merupakan bagian dari strategi China yang lebih luas untuk memposisikan diri sebagai alternatif diplomasi kelas berat terhadap tatanan internasional yang dipimpin AS di Timur Tengah.Dukungan eksplisit China terhadap perjuangan Palestina dan kritik terhadap tindakan AS di PBB memperburuk ketegangan dengan China “Israel”, yang secara tradisional merupakan sekutu dekat AS.Akibat sikap diplomatis China, hal ini menyebabkan perubahan persepsi negatif masyarakat Israel terhadap China.Sebagian besar masyarakat China Israel menyatakan ketidakpuasannya terhadap sikap Tiongkok, sehingga menyebabkan beberapa pemimpin sektor swasta menyerukan dampak ekonomi, seperti pembatasan terhadap perusahaan China yang beroperasi di pelabuhan Zionis Israel.Selain itu, tindakan simbolis Israel dengan mengirimkan delegasi parlemen ke Taiwan semakin meningkatkan ketegangan, dan secara langsung menantang kebijakan Satu China yang sensitif.Di luar sikap diplomatis, terdapat pula permasalahan ekonomi dan strategis yang bersifat praktis, tulis artikel tersebut.Sikap China menjauhkan diri dari Zionis “Israel” di tengah kritik internasional dan langkah proaktif Zionis “Israel” di wilayah seperti Taiwan menandakan penilaian ulang yang signifikan terhadap hubungan bilateral.Hal ini mencakup potensi dampak ekonomi dan evaluasi ulang kemitraan teknologi dan investasi yang sebelumnya berkembang dalam kondisi yang tidak terlalu tegang.[IT/r]