Utusan PBB: Iran Menolak Klaim AS, Mendukung Penyelesaian Krisis Yaman Melalui Saluran Diplomatik

Amir Saeid Iravani, Iran’s permanent representative to the United Nations

IslamTimes - Duta Besar Iran dan perwakilan tetap Iran untuk PBB telah menampik tuduhan AS baru-baru ini mengenai Yaman, dan menekankan bahwa Republik Islam selalu mendukung solusi damai terhadap krisis yang sudah berlangsung lama di Yaman melalui saluran diplomatik.

Amir Said Iravani membuat pernyataan tersebut dalam surat terpisah kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan pada hari Rabu (19/6) ketika ia menguraikan sikap Iran terhadap situasi yang sedang berlangsung di Yaman yang dilanda perang dan menanggapi tuduhan AS mengenai bantuan Republik Islam kepada angkatan bersenjata Yaman dalam operasi maritim anti-Zionis Israel mereka.Robert Wood, perwakilan AS di PBB, mengklaim dalam sesi terbuka Dewan Keamanan pada 13 Juni bahwa Iran “terus mendukung secara langsung” pasukan Yaman di wilayah Laut Merah dan menuduh Teheran melakukan “pelanggaran embargo senjata yang tidak disengaja” di negara Arab.Sangat disayangkan bahwa “perwakilan AS, seperti perilaku khas AS, menyalahgunakan platform Dewan Keamanan untuk menuduh negara berdaulat lainnya. Republik Islam Iran dengan tegas menolak tuduhan tidak berdasar ini,” tulis Iravani dalam suratnya.“Dalam banyak kesempatan, Iran telah menegaskan bahwa mereka berkomitmen terhadap resolusi Dewan Keamanan terkait situasi di Yaman dan tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan resolusi tersebut. Sebaliknya, Iran secara konsisten mengadvokasi penyelesaian damai krisis Yaman melalui saluran diplomatik dan menggarisbawahi dedikasinya terhadap keamanan maritim dan kebebasan navigasi,” tambahnya.Utusan Iran mengecam Washington dan mitra koalisinya karena melakukan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Yaman.“Amerika Serikat dan mitra koalisinya telah berkomitmen dan terus melakukan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Yaman, secara terang-terangan melanggar hukum internasional, Piagam PBB, dan resolusi Dewan Keamanan terkait,” kata Iravani.“Pelanggaran berat ini membahayakan perdamaian dan stabilitas regional dan menghalangi upaya mencapai resolusi damai di Yaman, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah yang mencengkeram negara tersebut.”Menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat sepenuhnya bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran mengerikan tersebut, utusan Iran mengatakan, “Mereka tidak dapat menyangkal tanggung jawabnya. Oleh karena itu, menggunakan taktik yang gagal dan menyebarkan kebohongan serta kampanye misinformasi mengenai situasi di Yaman tidak dapat membenarkan atau melegitimasi agresi Amerika Serikat bertentangan dengan kedaulatan dan integritas wilayah Yaman."Rakyat Yaman telah menyatakan dukungan terbuka mereka terhadap perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel sejak rezim tersebut melancarkan perang dahsyat di Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina di wilayah tersebut melakukan serangan balasan yang mengejutkan, yang dijuluki Operasi Badai Al-Aqsa, terhadap pendudukan. kesatuan.Angkatan Bersenjata Yaman mengatakan bahwa mereka tidak akan menghentikan serangan mereka sampai serangan darat dan udara Zionis Israel yang tak henti-hentinya di Gaza berakhir.Zionis Israel telah membunuh sedikitnya 37.396 orang dan melukai lebih dari 85.523 orang di Gaza sejak Oktober.Pemimpin gerakan perlawanan Ansarullah, Abdul-Malik al-Houthi, mengatakan merupakan “suatu kehormatan dan berkah besar untuk menghadapi Amerika secara langsung.”Serangan tersebut telah memaksa beberapa perusahaan pelayaran dan minyak terbesar di dunia untuk menangguhkan transit melalui salah satu rute perdagangan maritim terpenting di dunia. Kapal tanker malah menambah ribuan mil rute pelayaran internasional dengan berlayar mengelilingi benua Afrika dibandingkan melalui Terusan Suez.[IT/r]