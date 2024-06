Demonstran di New York Mengepung Markas Besar Citigroup karena Hubungannya dengan Israel

IslamTimes - Pengunjuk rasa pro-Palestina dan aktivis keadilan iklim berkumpul di luar kantor pusat Citigroup di New York City untuk menuntut perusahaan keuangan AS tersebut memutuskan hubungan dengan rezim Zionis Israel.

Para pengunjuk rasa juga meminta perusahaan tersebut untuk memutuskan perdagangannya dengan perusahaan manufaktur senjata yang memasok senjata ke Zionis Israel, dan perusahaan bahan bakar fosil yang terkait dengan Zionis Israel.Mereka memblokade setiap pintu masuk kantor pusat Citigroup di New York pada hari Jumat (21/6), sehingga mencegah karyawan untuk berangkat kerja.Banyak pengunjuk rasa dari seluruh Amerika Serikat diperkirakan akan berkumpul di kota itu pada tanggal 28 Juni.Para pengunjuk rasa akan melakukan perjalanan dari seluruh negeri untuk terlibat dalam demonstrasi tanpa kekerasan di luar gedung Citigroup dalam apa yang “diperkirakan oleh penyelenggara akan menjadi salah satu aksi pembangkangan sipil iklim massal terbesar di negara ini selama beberapa tahun.”“Kami memahami bahwa tidak ada keadilan iklim tanpa Palestina yang merdeka,” kata salah satu penyelenggara yang diwawancarai media bernama Liv.“Warga Palestina akan menjadi negara pertama yang merasakan dampak paling parah dari perubahan iklim,” tambah Liv.Layla, salah satu penyelenggara protes, menggambarkan krisis iklim dan kehancuran di Palestina saling terkait erat.“Perusahaan dan institusi yang mengambil keuntungan dari genosida dan perang yang sedang berlangsung juga mengambil keuntungan dari kerusakan lingkungan dan planet bumi,” katanya.“Kami tahu perjuangan kami saling berhubungan. Kemenangan kita adalah satu dan musuh kita adalah satu,” kata Layla, seraya menambahkan, “Kami memiliki tanggung jawab kolektif kepada rakyat kami di kampung halaman untuk terorganisir, bersatu dan dimobilisasi untuk mengakhiri genosida ini.”Departemen Kepolisian New York membentuk garis perlindungan di luar kantor pusat Citibank minggu ini dengan Kelompok Respons Strategisnya, yang dilengkapi dengan perlengkapan anti huru hara, menangkap beberapa pengunjuk rasa setelah memperingatkan mereka untuk bubar.Meskipun ada tindakan keras dari polisi, protes pro-Palestina terus berlanjut di seluruh Amerika, terutama di universitas-universitas, menuntut divestasi perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan dari perang di Gaza.Protes selama 12 minggu yang sedang berlangsung di New York, bertajuk Summer of Heat on Wall Street, dimulai pada 10 Juni dan menargetkan Citigroup dan afiliasinya, termasuk anak perusahaannya, Citibank.Situs web Citibank membanggakan kehadiran terbesar dibandingkan lembaga keuangan asing mana pun di Israel dan menawarkan layanan perbankan korporasi dan investasi kepada perusahaan dan institusi Zionis Israel terkemuka serta perusahaan global yang beroperasi di Zionis Israel.Ia berfungsi sebagai agen fiskal, agen pembayaran, agen transfer, dan registrar untuk bank-bank AS yang terlibat dalam penjaminan obligasi Zionis Israel senilai miliaran dolar.Kelompok-kelompok pengunjuk rasa, yang didukung oleh lebih dari 100 organisasi berbeda, termasuk ANSWER Coalition, Extinction Rebellion United States dan Sunrise Movement, menyerukan nasabah Citibank untuk menutup rekening bank mereka dan membatalkan kartu kredit mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan memprotes keterlibatan bank tersebut dalam genosida yang terjadi di Gaza.Menurut Banking on Solidarity, “Citibank berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur Israel sebagai institusi perbankan AS terbesar di negara ini, terutama dalam perannya mendanai “pencucian teknologi” apartheid Israel dengan berinvestasi besar-besaran di sektor teknologi Zionis Israel.”“Citibank juga secara aktif memfasilitasi miliaran dolar pendanaan senjata militer Zionis Israel, membantu memberikan kekuatan finansial pada infrastruktur yang menjaga agar apartheid tetap berjalan,” tambahnya.Bank yang terkenal pro-Zionis Israel ini, hanya beberapa hari setelah menteri keuangan rezim Bezalel Smotrich menyerukan agar sebuah desa Palestina “dimusnahkan” tahun lalu, “secara terbuka memutuskan untuk mengadakan pertemuan ramah dengan Smotrich untuk menenangkan pasar.”Aktivis keadilan iklim mengatakan Citibank yang berbasis di New York tidak hanya mendanai kehancuran Gaza dan pendudukan Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan memasok uang untuk senjata, amunisi, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan peperangan, namun juga merupakan pemberi dana bahan bakar fosil terbesar. ekspansi ke seluruh dunia, setiap tahunnya berinvestasi sekitar $25 miliar untuk industri bahan bakar fosil.[IT/r]