CNN: AS Bersiap Mendukung 'Israel' dalam Perang Skala Penuh dengan Hizbullah

US and Israeli flags fly on the stage in front of the Capitol in Washington

IslamTimes - Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada CNN bahwa para pejabat AS menekankan bahwa pemerintahan Biden akan memberi Zionis "Israel" bantuan keamanan yang diperlukan.

Pejabat senior AS meyakinkan delegasi pejabat tinggi Zionis Israel yang mengunjungi Washington minggu ini bahwa pemerintahan Biden sepenuhnya siap untuk mendukung sekutunya jika terjadi perang skala penuh dengan Hizbullah, CNN melaporkan, mengutip seorang pejabat senior pemerintahan.Pemerintahan Biden secara konsisten mengklaim bahwa mereka ingin menghindari perang antara Zionis “Israel” dan Hizbullah, dan menganjurkan deeskalasi diplomatik. Minggu (23/6) ini, utusan AS Amos Hochstein dikirim ke wilayah tersebut dalam upaya membantu meredakan ketegangan.Outlet media tersebut mencatat bahwa para pejabat tinggi Zionis Israel, termasuk Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dan Penasihat "Keamanan Nasional" Tzachi Hanegbi, mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerintahan Biden seperti Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Gedung Putih Timur Tengah Koordinator Brett McGurk.Sumber mengungkapkan bahwa para pejabat Zionis Israel dan Amerika membahas berbagai topik, termasuk situasi di sepanjang perbatasan dengan Lebanon, Iran, serta negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan.Pejabat senior pemerintahan tersebut menyebutkan bahwa para pejabat AS menekankan bahwa pemerintahan Biden akan memberikan bantuan keamanan yang diperlukan kepada Zionis "Israel", tetapi mencatat bahwa pasukan Amerika tidak akan dikerahkan di lapangan.Pejabat tersebut mengindikasikan bahwa dalam pertemuan minggu ini, para pejabat AS dan Israel membahas strategi potensial untuk mengurangi ketegangan di sepanjang Garis Biru yang memisahkan Lebanon selatan dan Palestina yang diduduki di utara, termasuk diskusi mengenai pemulangan pemukim Israel dan warga Lebanon yang terlantar ke rumah mereka.Pembicaraan tersebut bertepatan dengan tuduhan publik Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu bahwa AS menahan senjata dan amunisi dari Zionis "Israel", yang menyebabkan ketegangan antara pejabat Zionis Israel dan AS.Pada hari Rabu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah memperingatkan bahwa “kemungkinan untuk menyerang al-Jalil tetap ada” jika konfrontasi dengan Zionis “Israel” meningkat di perbatasan dengan wilayah utara Palestina yang diduduki.“Musuh mengetahui bahwa mereka akan menunggu kita di darat, di udara, dan di laut, dan jika perang terjadi, Perlawanan akan berperang tanpa kendala, aturan, atau batasan,” jelasnya pada upacara peringatan komandan senior Hizbullah Sami Taleb Abdallah dan rekan-rekannya, yang menjadi martir beberapa hari sebelumnya dalam serangan Zionis Israel di Lebanon selatan.Sehari sebelumnya, Media Militer Perlawanan Islam di Lebanon - Hizbullah menerbitkan rekaman yang menunjukkan drone pengintai terbang di atas wilayah pendudukan Palestina, termasuk Kiryat Shmona, Nahariya, Safad, Karmiel, Afula, hingga ke Haifa dan pelabuhannya.Media Militer untuk Perlawanan Islam di #Lebanon menerbitkan video panjang drone pengintai yang mengawasi wilayah penting dan sensitif di #Palestina utara yang diduduki hingga Haifa.🧵1/4 pic.twitter.com/snzuHym3Hn— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 18 Juni 2024Berjudul "Inilah yang membuat Hoopoe kembali," video berdurasi sembilan setengah menit itu menangkap cuplikan dan mengekspos situs-situs sensitif Zionis Israel. Hizbullah mengindikasikan bahwa video tersebut hanyalah episode pertama dari episode selanjutnya, menyoroti bahwa drone tersebut melewati pertahanan udara Zionis Israel dan kembali ke wilayah udara Lebanon tanpa terdeteksi.Tak lama setelah Hizbullah mempublikasikan video tersebut, militer pendudukan Zionis Israel mengatakan bahwa "rencana operasional untuk serangan di Lebanon telah disetujui dan divalidasi." Komandan senior Zionis Israel juga memutuskan untuk “mempercepat kesiapan pasukan di lapangan,” menurut pernyataan militer.[IT/r]