NYT: Rencana Rahasia Smotrich untuk Pengambilalihan Tepi Barat secara Diam-diam Bocor

IslamTimes - Menteri Keuangan Zionis Israel bermaksud mengalihkan wewenang di Tepi Barat dari militer Zionis Israel ke pejabat pro-pemukim di Kementerian Keamanan untuk menghindari pengawasan internasional.

Menteri Keuangan Zionis Israel yang berhaluan sayap kanan, Bezalel Smotrich, dilaporkan mengatakan kepada para pendukung gerakan pemukim bahwa pemerintah terlibat dalam upaya rahasia untuk mengubah cara Zionis "Israel" mengelola Tepi Barat, sesuai laporan pada hari Jumat (21/6) yang mengutip rekaman menteri tersebut dari partai Religius Zionis.The New York Times mengindikasikan bahwa rekaman tersebut berasal dari sebuah peristiwa di awal bulan ketika Smotrich, yang juga menjabat sebagai menteri di Kementerian Keamanan, mengatakan kepada para pendukungnya bahwa tujuannya adalah untuk mencegah Tepi Barat menjadi bagian dari negara Palestina.Juru bicara Smotrich mengkonfirmasi keaslian rekaman tersebut, yang menurut surat kabar tersebut disediakan oleh seorang peneliti dari kelompok anti-pemukiman Peace Now yang menghadiri acara tersebut pada tanggal 9 Juni.Smotrich menipu masyarakat internasional mengenai tata kelola Tepi BaratDalam rekaman tersebut, Smotrich merinci niatnya untuk mengalihkan wewenang dari militer Zionis Israel ke pejabat pro-pemukim di Kementerian Keamanan, memanfaatkan kekuasaan luas yang diberikan kepadanya melalui perjanjian koalisi partai Zionisme Keagamaan dengan Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.Smotrich menyatakan, "Kami membentuk sistem sipil yang berbeda," dan menyatakan bahwa, untuk menghindari pengawasan internasional, pemerintah telah mengizinkan Kementerian Keamanan untuk mempertahankan keterlibatannya dalam proses tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Times.“Akan lebih mudah untuk menerimanya dalam konteks internasional dan hukum,” lanjutnya. “Agar mereka tidak mengatakan bahwa kami melakukan aneksasi di sini.”Smotrich juga mengungkapkan bahwa Netanyahu "sepenuhnya" dengan rencana tersebut.IOF menyerahkan kekuasaan Tepi Barat kepada pejabat pro-pemukim di bawah kepemimpinan SmotrichPasukan pendudukan Zionis Israel secara diam-diam mengalihkan kewenangan hukum yang besar di Tepi Barat yang diduduki kepada kelompok ekstremis Zionis Israel yang bersekongkol di bawah kepemimpinan Menteri sayap kanan Bezalel Smotrich.Sebuah arahan yang diterbitkan oleh tentara Israel di situsnya pada tanggal 29 Mei mengalihkan tanggung jawab atas berbagai peraturan dalam apa yang disebut “Administrasi Sipil”, yaitu badan Zionis Israel yang mengatur Tepi Barat, dari militer ke pegawai publik yang bekerja di bawah Smotrich di Kementerian Keamanan. .Smotrich dan kelompoknya telah lama memandang kendali atas “Administrasi Sipil”, atau setidaknya sebagian besar darinya, sebagai cara untuk memperluas kedaulatan Zionis Israel di Tepi Barat yang diduduki. Tujuan utama mereka adalah untuk mencapai kontrol langsung oleh pemerintah pusat dan kementeriannya. Pemindahan ini mengurangi kemungkinan adanya pembatasan hukum terhadap perluasan dan pembangunan pemukiman.Politisi Israel telah lama berupaya menemukan metode untuk secara permanen menguasai Tepi Barat yang diduduki, yang mereka duduki pada tahun 1967 dan merupakan tempat tinggal jutaan warga Palestina.Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia Israel, mengatakan seperti dikutip Times of Israel, “Intinya adalah [bagi] siapa pun yang menganggap pertanyaan tentang aneksasi tidak jelas, perintah ini harus mengakhiri segala keraguan. Apa yang dilakukan perintah ini adalah mentransfer wilayah kekuasaan administratif yang luas dari komandan militer kepada warga sipil Israel yang bekerja untuk pemerintah.”Kudeta terbaru SmotrichLangkah yang membawa bencana ini menandai kudeta terbaru bagi Smotrich, yang mendapatkan jabatan sebagai menteri keuangan dan menteri di Kementerian Keamanan menyusul perjanjian koalisi antara partai sayap kanannya dan partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu."Administrasi Sipil" terutama mengawasi perencanaan dan pembangunan di Area C Tepi Barat, yang mencakup 60% wilayah Palestina yang diduduki. Selain itu, mereka memberlakukan peraturan terhadap "konstruksi tidak sah", yang berarti bahwa jika izin tidak dikeluarkan oleh tentara Zionis Israel di Area C, IOF akan menyita peralatan konstruksi apa pun yang ditemukan dan menghancurkan setiap bangunan baru yang dibangun tanpa izin.Warga Palestina di Area C Tepi Barat terus-menerus hidup dalam ketakutan akan diusir dari rumah dan tanah mereka oleh otoritas Israel. Dalam tiga bulan pertama tahun 2023, pasukan Israel telah memaksa 218 warga Palestina mengungsi melalui pembongkaran di Area C. Angka ini mewakili lebih dari sepertiga dari 594 warga Palestina yang terpaksa mengungsi di sana sepanjang tahun 2022, menurut data PBB.[IT/r]