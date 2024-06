Netanyahu: Hamas Akan Menembak Pendukung Gay 

Activists hold a pro-Palestinian sign during a gay pride parade in Rome, Italy

IslamTimes - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa “kaum gay untuk Gaza” harus mempertimbangkan kembali dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina, dengan alasan bahwa kaum homoseksual Amerika akan “ditembak di bagian belakang kepala” di wilayah Palestina.

Perdana Menteri Zionis Israel mengecam satu dari lima orang Amerika yang mengatakan mereka mendukung HamasBerbicara kepada Punchbowl News menjelang pidatonya di Kongres AS bulan depan, Netanyahu menyesalkan jajak pendapat baru-baru ini yang menemukan bahwa 20% warga Amerika mendukung Hamas dalam perjuangan bersenjata melawan Zionis Israel.“Siapa yang mereka dukung? Para pembunuh ini, pemerkosa perempuan, pemenggalan kepala bayi, pembakaran warga sipil tak berdosa, penyanderaan, termasuk para penyintas Holocaust?” katanya kepada situs berita pada hari Kamis (20/6).“Orang-orang yang memprotes para pembunuh ini…ada kaum Gay di Gaza. Sungguh absurd jika saya pernah mendengarnya. Jika Anda gay di Gaza, Anda akan ditembak di bagian belakang kepala,” lanjut Netanyahu, sebelum menyebut pendukung feminis Palestina.“Perempuan untuk Gaza. Apa yang dimaksud dengan perempuan di Gaza? Itu adalah barang bergerak dan hal-hal absurd lainnya,” keluhnya.Kelompok LGBTQ telah bergabung dalam protes kampus anti-Zionis Israel di AS dan melakukan demonstrasi di Inggris, sementara lebih dari 500 organisasi serupa telah menandatangani pernyataan 'No Pride with Genocide' yang diterbitkan oleh Queers in Palestine, sebuah kelompok yang menggambarkan dirinya sebagai “sebuah kolektif orang-orang Palestina, Arab, Yahudi, dan sekutunya yang Queer dan Trans anti-Zionis.”Namun, banyaknya dukungan LGBTQ telah membuat marah beberapa pengunjuk rasa anti-Zionis Israel yang lebih konservatif di negara-negara Barat. Para demonstran pro-Palestina berusaha untuk menghentikan pawai kebanggaan gay di Philadelphia awal bulan ini, sementara para pengunjuk rasa bertopeng terlihat merobek bendera kebanggaan pada demonstrasi serupa lainnya di London beberapa bulan sebelumnya.Tindakan homoseksual dapat dihukum hingga sepuluh tahun penjara di Gaza, dan aktivis LGBTQ mengklaim bahwa hukuman berat di luar proses hukum – mulai dari pemukulan hingga penyiksaan dan pemenggalan kepala – adalah hal yang biasa di Gaza dan Tepi Barat.Para pejabat Zionis Israel sering menggambarkan negara mereka sebagai benteng hak-hak kaum gay di wilayah yang homofobik. Organisasi-organisasi pro-Palestina pada gilirannya menuduh Israel melakukan “pinkwashing,” yang didefinisikan oleh gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi sebagai upaya sinis untuk “memproyeksikan citra progresif sambil menyembunyikan pendudukan Zionis Israel dan kebijakan apartheid yang menindas warga Palestina.”Netanyahu akan berpidato di depan Kongres AS pada 24 Juli. Perang Zionis Israel terhadap Hamas – yang telah merenggut lebih dari 37.500 nyawa warga Palestina sejak Oktober, menurut otoritas Gaza – telah memecah belah Partai Demokrat. Beberapa anggota sayap progresif partai tersebut – termasuk anggota Kongres Pramila Jayapal dan Senator Elizabeth Warren – telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan menghadiri pidato perdana menteri Zionis Israel.[IT/r]