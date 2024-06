Politico: Gedung Putih Takut Akan Kunjungan Netanyahu 

A protest against anti-Semitism in Toulouse, France

IslamTimes - Para pejabat AS khawatir bahwa pemimpin Zionis Israel akan melakukan “tontonan yang tidak pasti secara politik” hanya beberapa bulan menjelang pemilu.

Gedung Putih dilaporkan semakin khawatir bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dapat menggunakan pidatonya yang akan datang di Kongres AS untuk secara terbuka mengkritik Presiden Joe Biden dan tanggapan pemerintahannya terhadap perang Zionis Israel di Gaza.Netanyahu akan berpidato di sesi gabungan Kongres bulan depan, dan “tidak ada yang tahu apa yang akan dia katakan,” kata seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya kepada Politico pada hari Sabtu (22/6).Awal pekan ini, pemimpin Zionis Israel mengunggah sebuah video yang menuduh Washington “menahan senjata dan amunisi untuk Zionis Israel” selama beberapa bulan, dan menyebutnya “tidak dapat dibayangkan.” Netanyahu membela kritik publiknya sebagai “hal yang mutlak diperlukan setelah berbulan-bulan pembicaraan diam-diam yang tidak menyelesaikan masalah,” dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Jumat (21/6).Kritik terbaru “sama sekali tidak membantu,” dan Netanyahu “dapat memperburuk keadaan di depan Kongres,” kata pejabat senior lainnya. Politico menambahkan bahwa pidato tersebut dapat menciptakan “tontonan yang rumit secara diplomatis dan tidak pasti secara politik bagi seorang presiden yang mencalonkan diri kembali.”Biden belum secara resmi mengundang Netanyahu ke Gedung Putih selama kunjungannya, namun para pejabat yang berbicara dengan Politico mencatat bahwa pertemuan tatap muka kemungkinan akan dilakukan, karena menolak akan menjadi tamparan keras.Gedung Putih khawatir retorika Netanyahu memperdalam keretakan antara kedua sekutu tersebut, menurut Axios. Meskipun para pejabat AS telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka “tidak tahu apa yang dibicarakan [Netanyahu],” secara pribadi, tim Biden dilaporkan “marah dan terkejut” atas sikap “tidak berterima kasih” yang dilakukan perdana menteri tersebut, dan beberapa pejabat menggambarkannya sebagai orang yang “tidak bisa menahan diri.”AS menghentikan pengiriman 3.500 bom ke Israel pada awal Mei di tengah seruan agar Zionis Israel mengurangi serangannya terhadap kota Rafah yang berpenduduk padat di Gaza selatan. Namun, terlepas dari peringatan publik Biden bahwa ia akan menghentikan pengiriman senjata, AS dilaporkan tetap mempertahankan sebagian besar senjata dan amunisi lainnya. Menurut laporan Wall Street Journal, AS melanjutkan transfer senjata senilai $1 miliar ke Israel pada bulan Mei, bulan yang sama ketika AS menghentikan pengiriman bom.Zionis Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah militan membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 200 orang dalam serangan mendadak pada tanggal 7 Oktober. Lebih dari 37.000 warga Palestina telah terbunuh dalam beberapa bulan pertempuran berikutnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.Pekan lalu, CBS News melaporkan bahwa Washington semakin “khawatir” atas kemungkinan perang Zionis Israel-Hamas berkembang menjadi konflik Timur Tengah yang lebih besar yang melibatkan Hizbullah dan kemungkinan pasukan Amerika.[IT/r]