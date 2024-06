Korban Holocaust: Politisi Menyalahgunakan Holocaust untuk Membungkam Perbedaan Pendapat

A Palestinian woman mourns a child killed in the Israeli bombardment of the Gaza Strip

IslamTimes - Beberapa penyintas Holocaust secara terbuka mengecam tindakan Zionis “Israel” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, dan mengutuk penggunaan pembenaran Holocaust untuk praktik genosida.

Beberapa penyintas Holocaust mengecam tindakan genosida Zionis “Israel” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza dan mengkritik “klaim anti-Semit palsu” yang digunakan untuk membenarkan pembunuhan lebih dari 37.550 warga Palestina di wilayah yang terkepung.Dalam sebuah surat yang diterbitkan pada hari Sabtu (22/6) oleh Mondoweiss, 10 orang yang selamat menyatakan bahwa menggunakan Holocaust untuk melegitimasi genosida di Gaza dan untuk menekan protes pro-Palestina di kampus-kampus adalah “penghinaan total terhadap kenangan Holocaust.”“Sebagai penyintas Holocaust, kami tidak memiliki otoritas khusus di Timur Tengah namun kami tahu tentang anti-Semitisme. Adalah salah untuk mengklaim bahwa menentang genosida Israel adalah tindakan anti-Semit. Juga salah jika mengklaim bahwa menyerukan persamaan hak bagi orang Yahudi dan Arab “dari sungai hingga laut” adalah anti-Semit,” bunyi surat itu.Pria Yahudi yang berasal dari keluarga penyintas Holocaust menolak mendukung genosida terhadap warga Palestina di Gaza: pic.twitter.com/teKZ2fi87c— PalMedia (@PalBint) 22 Juni 2024“Sebagai penyintas Holocaust, kami hanyalah beberapa individu namun kami ingin menyuarakan suara kami pada gerakan global yang semakin berkembang untuk menuntut gencatan senjata permanen, penarikan Zionis Israel dari Gaza, dan agar negara-negara Barat berhenti mempersenjatai dan mendukung genosida,” tambahnya.Para penyintas merujuk pada acara peringatan Holocaust baru-baru ini di mana Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, “Kami akan mengalahkan musuh-musuh genosida kami. Tidak akan pernah terjadi lagi sekarang!”Para penandatangan surat itu juga menyebutkan peringatan lain di mana Presiden AS Joe Biden memperingatkan “gelombang ganas anti-Semitisme” di kampus-kampus.“Dehumanisasi warga Palestina…, pembunuhan puluhan ribu warga sipil, pemboman tanpa pandang bulu, penghancuran universitas dan rumah sakit, dan kelaparan massal – ini jelas merupakan tahap pembersihan etnis dan genosida. Hal-hal tersebut tidak dapat dibela kecuali mengirimkan senjata untuk melakukan genosida ini atau menolak pendanaan ke UNRWA,” tambah surat itu.“Tanpa argumen yang lebih baik, para politisi kita telah menyalahgunakan kenangan Holocaust sambil mengklaim bahwa protes terhadap genosida Zionis Israel merupakan tindakan anti-Semit,” katanya.Terkait dengan hal tersebut, para demonstran pro-Palestina di universitas-universitas AS menghadapi tuduhan anti-Semitisme di tengah protes mereka.Pada bulan April, Direktur kantor Al Mayadeen di Washington menegaskan bahwa kampanye media intensif sedang berlangsung, yang bertujuan untuk mengasosiasikan gerakan solidaritas universitas dengan Palestina di Amerika Serikat dengan “antisemitisme”.Patut disebutkan bahwa universitas-universitas AS, alih-alih menjunjung tinggi hak mahasiswanya untuk melakukan protes damai dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wacana yang dilindungi Amandemen Pertama, malah menyerah pada tekanan dari donor kaya dan anggota kongres. Mereka memilih untuk menindak demonstran mahasiswa.Meskipun demikian, Pemberontakan intelektual tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Aktivis di seluruh AS, mulai dari California hingga New York, terus menuntut agar institusi mereka melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan Zionis Israel yang terlibat dalam genosida di Gaza.[IT/r]