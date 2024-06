Netanyahu Mengklaim Penyelesaian Penundaan Senjata AS Akan Segera Terjadi

Prime Minister Benjamin Netanyahu chairs a cabinet meeting in Al-Quds

IslamTimes - Setelah dimarahi oleh AS karena videonya, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa para pejabat tinggi Zionis Israel melakukan advokasi dengan rekan-rekan mereka di AS di berbagai tingkatan untuk mempercepat pengiriman senjata.

Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pada hari Minggu (23/6)bahwa perselisihan dengan Amerika Serikat mengenai penundaan pengiriman senjata terkait perang di Gaza akan segera diselesaikan.“Sekitar empat bulan lalu, terjadi penurunan drastis pasokan persenjataan yang datang dari AS ke Zionis Israel. Kami mendapat berbagai penjelasan, tapi… situasi mendasar tidak berubah,” katanya dalam rapat kabinet.“Mengingat apa yang saya dengar pada hari terakhir, saya berharap dan yakin masalah ini akan terselesaikan dalam waktu dekat,” klaimnya.Dia menyebutkan bahwa para pejabat tinggi Zionis Israel melakukan advokasi dengan rekan-rekan mereka di Amerika Serikat di berbagai tingkatan untuk mempercepat pengiriman senjata.“Setelah berbulan-bulan tidak ada perubahan dalam situasi ini, saya memutuskan untuk mengungkapkannya kepada publik,” katanya.Hal ini terjadi tak lama setelah Netanyahu mengkritik pemerintahan Biden dalam sebuah video pada 18 Juni. Secara bersamaan, Gedung Putih menanggapinya dengan pembatalan pertemuan tingkat tinggi, dan menegur Netanyahu melalui utusan AS Amos Hochstein.Menurut dua sumber AS dan Zionis Israel, para penasihat utama Presiden Biden marah dengan video tersebut. Utusan AS Amos Hochstein menyampaikan kemarahan ini langsung kepada Netanyahu dalam pertemuan beberapa jam setelah video tersebut dirilis. Selanjutnya, Gedung Putih meningkatkan tanggapannya dengan membatalkan pertemuan yang dijadwalkan pada Kamis 20 Juni.“Keputusan ini memperjelas bahwa ada konsekuensi jika melakukan tindakan seperti itu,” kata seorang pejabat AS, sementara seorang pejabat senior Zionis Israel mengatakan, “Amerika marah. Video Bibi menimbulkan banyak kerusakan.” Perlu dicatat bahwa beberapa pejabat Zionis Israel sudah dalam perjalanan ke Washington ketika pertemuan tersebut dibatalkan.Berbicara dalam bahasa Inggris, Netanyahu menyatakan dalam video tersebut bahwa "tidak dapat dibayangkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menahan senjata dan amunisi dari Zionis Israel."Secara terbuka, Gedung Putih menyatakan kebingungannya. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre menyatakan bahwa hanya satu pengiriman senjata yang dihentikan sejak perang dimulai, sementara senjata senilai miliaran dolar terus mengalir tanpa hambatan."Kami benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan," katanya.Hubungan antara tim Biden dan Netanyahu saat ini lebih tegang dibandingkan sebelumnya dalam delapan bulan sejak perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober. Ini adalah kedua kalinya pertemuan dialog strategis Iran dibatalkan pada menit-menit terakhir.[IT/r]