Media Israel: 400+ Pengiriman Senjata Tiba di 'Israel' sejak Perang Dimulai

Military members hold the US and Israeli flags ahead of an arrival ceremony for then-Israeli Security Minister Avigdor Lieberman

IslamTimes - Koresponden urusan militer untuk Channel 12 Zionis Israel mengatakan bahwa pengiriman barang-barang tersebut mengalami perlambatan, bukan penghentian.

Ada pengiriman 3.000 amunisi untuk Zionis “Israel” yang dihentikan secara pribadi oleh Presiden AS Joe Biden, dan Menteri Keamanan Zionis Israel Yoav Gallant berada di Washington dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ini, media Zionis Israel melaporkan pada hari Minggu (23/6).Awal pekan ini, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan videonya menuduh AS "menahan senjata dan amunisi untuk Zionis Israel." Sebagai tanggapan, para pejabat AS mengatakan mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh perdana menteri Zionis Israel, dan Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pernyataan Netanyahu "sedikitnya membingungkan, tentu saja mengecewakan."Nir Dvori, koresponden urusan militer untuk Channel 12 Israel, menyoroti bahwa lebih dari 400 pengiriman senjata telah tiba di Zionis “Israel” melalui udara dan laut sejak dimulainya perang, menurut angka dari lembaga keamanan dan militer Zionis Israel.Menurut Dvori, pada bulan-bulan awal perang, pengiriman AS datang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sejalan dengan penggunaan amunisi di Gaza dan wilayah lainnya. Dia mencatat, belakangan terjadi perlambatan, bukan penghentian pengiriman kiriman tersebut.Koresponden Zionis Israel menyatakan bahwa mengangkat masalah amunisi secara terbuka kepada Amerika Serikat merupakan suatu masalah karena entitas di wilayah tersebut sedang mengevaluasi pencegahan Zionis “Israel” berdasarkan kedekatannya dengan Amerika.Netanyahu pada hari Kamis kembali menyinggung soal amunisi AS, dengan mengatakan bahwa dia "bersedia menerima serangan pribadi jika itu yang diperlukan Zionis Israel untuk mendapatkan senjata dan amunisi yang dibutuhkannya dalam perang untuk bertahan hidup," sesuai dengan postingannya di X.Sebelumnya pada hari Minggu, Perdana Menteri Zionis Israel mengatakan dia berharap perselisihan dengan Amerika mengenai penundaan senjata terkait perang di Gaza akan segera diselesaikan.“Sekitar empat bulan lalu, terjadi penurunan drastis pasokan persenjataan yang datang dari AS ke Zionis Israel. Kami mendapat berbagai penjelasan, namun… situasi mendasarnya tidak berubah,” katanya dalam rapat kabinet.“Mengingat apa yang saya dengar pada hari terakhir, saya berharap dan yakin masalah ini akan teratasi dalam waktu dekat,” tambahnya.Netanyahu mengindikasikan bahwa para pejabat senior Zionis Israel melobi rekan-rekan mereka di AS di “tingkat tertinggi… di semua tingkatan” untuk pengiriman senjata yang lebih cepat.“Setelah berbulan-bulan tidak ada perubahan dalam situasi ini, saya memutuskan untuk mengungkapkannya kepada publik,” tambahnya.Amerika Serikat telah mengklarifikasi bahwa mereka hanya menghentikan satu pengiriman bom berat karena kekhawatiran bahwa Zionis "Israel" mungkin menggunakannya di kota Rafah yang berpenduduk padat di Gaza selatan.Gedung Putih lebih lanjut menjelaskan bahwa semua pengiriman lainnya telah berjalan sesuai jadwal.[IT/r]