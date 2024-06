Netanyahu Bersikeras pada 'Tujuan Perang', Membuktikan 'Kebohongan' Klaim Biden

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting in occupied al-Quds, occupied Palestine

IslamTimes - Hamas mengecam Netanyahu atas desakannya untuk melanjutkan perang genosida terhadap warga Palestina, meskipun ada resolusi DK PBB yang mengadopsi proposal gencatan senjata.

Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menutup semua pembicaraan, terutama dari Washington, mengenai kesediaan pemerintah Zionis Israel untuk menyetujui perjanjian pertukaran tahanan dengan Perlawanan Palestina yang akan menjamin gencatan senjata yang langgeng.Netanyahu berpartisipasi dalam wawancara ekstensif dengan stasiun televisi Zionis Israel Channel 14 pada hari Minggu (23/6) di mana ia menekankan desakannya untuk “menghilangkan” Hamas dan penolakannya terhadap perjanjian pertukaran tahanan yang akan membuat gencatan senjata jangka panjang mulai berlaku di wilayah yang terkepung.“Saya belum siap menghentikan perang dan membiarkan Hamas tetap utuh, kami akan membuat kesepakatan dan menyelesaikan tujuan menghancurkan Hamas,” kata perdana menteri Zionis Israel.Netanyahu mengatakan bahwa dia siap untuk "kesepakatan parsial yang akan memulangkan sebagian sandera," namun dia bersikeras untuk melanjutkan perang di Gaza setelahnya.Mengenai niat perdana menteri Zionis Israel untuk terus melancarkan perang genosida terhadap rakyat Palestina, Gerakan Perlawanan Palestina - Hamas menunjukkan perbedaan yang jelas antara pernyataan Netanyahu dan klaim Presiden AS Joe Biden, yang mengatakan bahwa Zionis "Israel" telah menyetujui a Proposal gencatan senjata yang disponsori AS.Hamas mengatakan bahwa posisi yang diutarakan Netanyahu dalam wawancara tersebut “menegaskan kesinambungan perang genosida terhadap warga sipil tak bersenjata di Jalur Gaza.”Gerakan ini menekankan bahwa Netanyahu hanya menginginkan “kesepakatan parsial” yang memungkinkan pendudukan Zionis Israel untuk merebut kembali beberapa tawanannya.“Ini adalah penegasan yang jelas atas penolakannya [Netanyahu] terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini dan usulan Presiden AS Joe Biden, bertentangan dengan apa yang coba dipasarkan oleh pemerintah AS sebagai dugaan [persetujuan Zionis Israel atas proposal tersebut],” Hamas menyatakan.Netanyahu bahkan berulang kali menegaskan rencana pendudukan Israel untuk “menghilangkan Hamas”. Dia mengatakan bahwa militer pendudukan akan terus mempertahankan “kontrol militer” di Jalur Gaza untuk menyelesaikan “demiliterisasi” dan pembentukan pemerintahan di bawah “manajemen negara-negara moderat di wilayah tersebut.”Pemerintahan Netanyahu yang gila mengincar perang dengan LebanonMengenai masalah Front Utara dengan Lebanon, Netanyahu mengatakan bahwa setelah agresi di Rafah berakhir, pendudukan Zionis Israel “akan bergerak ke utara,” mengacu pada Lebanon dan Hizbullah.Perdana Menteri Israel mengabaikan ancaman nyata yang dihadapi infrastruktur penting Israel ketika ditanyai mengenai masalah ini.“Kami siap menghadapi kemungkinan rusaknya fasilitas kelistrikan dan saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut,” ujarnya.Netanyahu juga menolak tuntutan Zionis Israel untuk menarik para pejuang dan pasukan Perlawanan Lebanon dari perbatasan Lebanon-Palestina, dengan mengatakan bahwa jika kesepakatan dicapai dengan Hizbullah maka hal itu akan mengakibatkan “penghapusan fisik Hizbullah dari perbatasan,” dan menambahkan bahwa Pemerintah Zionis Israel harus menegakkan klausul seperti itu.Namun, para pemimpin Perlawanan dan pejabat tinggi Lebanon dengan tegas menolak kemungkinan terjadinya peristiwa semacam itu, dan menekankan dedikasi Perlawanan untuk melindungi Lebanon dan akar warisannya di Lebanon Selatan.Netanyahu juga menolak untuk menguraikan rencana militer Zionis Israel di Front Utara, hanya mengatakan bahwa pendudukan akan melakukan “apa yang diperlukan.”Jenderal penting AS memperingatkan agar tidak berperang dengan HizbullahSekutu Zionis “Israel”, Amerika Serikat, telah berusaha untuk memediasi kesepakatan antara kedua belah pihak, namun Perlawanan telah berulang kali menegaskan hubungan intrinsik antara berlanjutnya perang di Gaza dan penghentian operasi untuk mendukung Palestina dari Lebanon Selatan. .Meskipun terdapat risiko konfrontasi yang meningkat menjadi perang habis-habisan, Netanyahu dan para pemimpin Zionis Israel lainnya terus memprovokasi skenario berbahaya dengan mengancam perang terhadap Lebanon.Masalah ini telah menimbulkan kekhawatiran di Washington, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Charles Q. Brown kepada wartawan di Botswana.Dia mengatakan bahwa serangan besar-besaran Zionis Israel terhadap Lebanon akan berisiko menimbulkan respons Iran, sehingga memicu perang yang lebih luas yang dapat membahayakan pasukan AS di wilayah tersebut.Brown menekankan bahwa AS kemungkinan besar tidak akan bisa membantu Zionis “Israel” mempertahankan diri dari perang yang lebih luas dengan Hizbullah di Lebanon, seperti yang terjadi pada bulan April ketika Iran menanggapi serangan terhadap kedutaan besarnya di Damaskus.Jenderal tersebut mengatakan bahwa AS akan terus berbicara dengan para pemimpin Zionis Israel dan memperingatkan mereka agar tidak memperluas perang di wilayah tersebut, namun situasinya masih belum pasti, seiring dengan kunjungan penting Menteri Keamanan Zionis Israel Yoav Gallant ke Washington.[IT/r]