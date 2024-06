Israel Menuduh Sekutu Dekatnya Menahan Pasokan Senjata

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a state memorial ceremony for the victims of the 1948 Altalena affair

IslamTimes - Amerika Serikat secara signifikan mengurangi pengiriman senjata ke Zionis Israel di tengah perang di Gaza, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Minggu (23/6).

Benjamin Netanyahu mengklaim Washington belum mengubah pendiriannya meskipun ada seruan di semua tingkatanBerbicara pada pertemuan kabinet mingguan, Netanyahu menuduh telah terjadi “penurunan dramatis” dalam pasokan senjata AS. Negara Yahudi telah memutuskan untuk mengumumkan masalah ini kepada publik setelah upaya di belakang layar gagal mengubah situasi, tambahnya.“Selama berminggu-minggu kami meminta teman-teman Amerika kami untuk mempercepat pengiriman,” kata Netanyahu. “Kami melakukan ini di eselon senior, dan di semua tingkatan, dan saya ingin menekankan – kami melakukannya di kamar pribadi.”Dalam pidato video pekan lalu, Netanyahu menuduh Gedung Putih “menahan senjata,” mengklaim bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah meyakinkannya bahwa pemerintah “bekerja siang dan malam untuk menghilangkan hambatan ini.”Laporan media pada saat itu mengklaim bahwa Washington telah membatalkan pertemuan tingkat tinggi AS-Zionis Israel tak lama setelah Yerusalem Barat merilis video tersebut. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Axios bahwa tindakan tersebut “memperjelas bahwa ada konsekuensi jika melakukan tindakan semacam itu.” Pejabat lain mengatakan pertemuan itu ditunda karena masalah jadwal, bukan karena dibatalkan.Blinken sebelumnya mengkonfirmasi penghentian pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Zionis Israel, dengan alasan kekhawatiran tentang penggunaannya di daerah padat penduduk seperti Rafah. Namun, dia menegaskan bahwa Gedung Putih berkomitmen untuk memastikan bahwa “Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri secara efektif.”Perang Zionis Israel dengan Hamas dan pengepungan Gaza telah menuai kritik internasional yang luas, termasuk ancaman sanksi. Pemerintah Zionis Israel baru-baru ini mengalami penurunan dukungan Barat karena meningkatnya jumlah korban tewas dan semakin parahnya krisis kemanusiaan di wilayah kantong Palestina.[IT/r]