Smotrich Mengatakan 'Misi Hidupnya' adalah Untuk Menggagalkan Negara Palestina

Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich speaks at the Knesset, Israel's parliament, in occupied al-Quds

IslamTimes - Menteri Keuangan Zionis Israel yang berhaluan sayap kanan menegaskan kembali rencananya untuk menegakkan “kedaulatan” penuh Zionis Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan melawan segala upaya untuk mendirikan negara Palestina.

Menteri Keuangan Zionis Israel Bezalel Smotrich telah menegaskan kembali pendiriannya bahwa Tepi Barat yang diduduki Zionis Israel harus diintegrasikan secara permanen ke dalam entitas pendudukan Zionis Israel daripada menjadi bagian dari negara Palestina, media Zionis Israel melaporkan.Berbicara pada pertemuan partai Religius Zionisme, Smotrich menggambarkan “misi hidupnya” adalah untuk “menggagalkan pembentukan negara Palestina,” seperti yang dilaporkan surat kabar Zionis Israel Haaretz.“Kami akan menegakkan kedaulatan di Yudea dan Samaria [nama Zionis Israel untuk Tepi Barat yang diduduki], pertama di lapangan dan kemudian melalui undang-undang,” Menteri tersebut menunjukkan, seraya menambahkan bahwa ia bermaksud untuk “melegalkan pemukiman muda [pos-pos terdepan].”Perlu dicatat bahwa Tepi Barat yang diduduki dibagi menjadi tiga bagian administratif berdasarkan Perjanjian Oslo tahun 1993, dengan Area A dikelola oleh Otoritas Palestina, Area B berada di bawah kedaulatan bersama, dan Area C – wilayah terluas, mencakup sekitar 60%. wilayah Palestina yang diduduki – di bawah kendali penuh administrasi dan keamanan Zionis Israel.Menurut perjanjian tersebut, Area C, satu-satunya bagian Tepi Barat yang diduduki dan memiliki tanah paling subur dan sumber daya alam yang berharga, dimaksudkan untuk secara bertahap dialihkan ke kedaulatan Palestina, namun hal ini tidak pernah terjadi.Sebaliknya, Area C kini dihuni oleh lebih dari 400.000 pemukim, yang menguasai 70% wilayah tersebut dan melarang pembangunan di Palestina.Pada Mei 2023, Smotrich mengarahkan kementerian Zionis Israel untuk mempersiapkan tambahan 500.000 pemukim Zionis Israel untuk pindah ke Tepi Barat yang diduduki, dan menggambarkan hal ini sebagai “misi inti” bagi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.Pernyataan terbaru Smotrich muncul seminggu setelah The Guardian mengungkapkan bahwa militer pendudukan Zionis Israel secara diam-diam mengalihkan wewenang hukum yang besar di Tepi Barat yang diduduki kepada kelompok ekstremis Zionis Israel yang bersekongkol di bawah Menteri Keuangan Zionis Israel.Sebuah arahan yang diterbitkan oleh tentara Zionis Israel di situsnya pada tanggal 29 Mei mengalihkan tanggung jawab atas berbagai peraturan dalam apa yang disebut “Administrasi Sipil”, yaitu badan Zionis Israel yang mengatur Tepi Barat, dari militer ke pegawai publik yang bekerja di bawah Smotrich di Kementerian Keamanan. .Baru-baru ini, The New York Times melaporkan bahwa Smotrich tercatat memberi tahu para pendukung gerakan pemukim bahwa pemerintah terlibat dalam upaya rahasia untuk mengubah cara Zionis “Israel” mengelola Tepi Barat.Surat kabar tersebut mengindikasikan bahwa rekaman tersebut berasal dari sebuah peristiwa pada awal bulan di mana Smotrich mengatakan kepada para pendukungnya bahwa tujuannya adalah untuk mencegah Tepi Barat menjadi bagian dari negara Palestina.Juru bicara Smotrich mengkonfirmasi keaslian rekaman tersebut, yang menurut surat kabar tersebut disediakan oleh seorang peneliti dari kelompok anti-pemukiman Peace Now yang menghadiri acara tersebut pada tanggal 9 Juni.Dalam rekaman tersebut, Smotrich merinci niatnya untuk mengalihkan wewenang dari militer Zionis Israel ke pejabat pro-pemukim di Kementerian Keamanan, memanfaatkan kekuasaan luas yang diberikan kepadanya melalui perjanjian koalisi partai Zionisme Keagamaan dengan Partai Likud Netanyahu.Smotrich menyatakan, "Kami membentuk sistem sipil yang berbeda," dan menyatakan bahwa, untuk menghindari pengawasan internasional, pemerintah telah mengizinkan Kementerian Keamanan untuk mempertahankan keterlibatannya dalam proses tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Times.“Akan lebih mudah untuk menerimanya dalam konteks internasional dan hukum,” lanjutnya. “Agar mereka tidak mengatakan bahwa kami melakukan aneksasi di sini.”Smotrich juga mengungkapkan bahwa Netanyahu "sepenuhnya" dengan rencana tersebut.[IT/r]