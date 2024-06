Julian Assange Dibebaskan: Kebebasan Pendiri WikiLeaks Terjamin dengan Kesepakatan Permohonan AS

Julian Assange, founder of WikiLeaks

IslamTimes - Julian Assange, pendiri WikiLeaks, telah dibebaskan dari penjara dengan keamanan tinggi di Inggris setelah mencapai kesepakatan pembelaan dengan pihak berwenang AS, mengakhiri perjuangan hukumnya selama 12 tahun dan mengizinkannya kembali ke Australia.

“Julian Assange bebas,” WikiLeaks mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang diposting di platform media sosial X pada hari Senin (24/6).Menurut pernyataan itu, Assange meninggalkan penjara Belmarsh pada Senin pagi, mendapat jaminan dari Pengadilan Tinggi Inggris, dan kemudian naik pesawat, berangkat dari Inggris sore itu.“Hasil ini merupakan hasil kampanye global yang melibatkan penyelenggara akar rumput, pendukung kebebasan pers, legislator, dan pemimpin dari berbagai spektrum politik, hingga PBB,” tambah pernyataan itu.Pesawatnya mendarat di Bangkok pada hari Selasa (25/6), dalam perjalanan ke Saipan di Kepulauan Mariana Utara, wilayah AS di Samudra Pasifik, di mana ia dijadwalkan hadir di pengadilan pada hari Rabu (26/6).Berdasarkan ketentuan kesepakatan pembelaan, Assange setuju untuk mengaku bersalah atas satu tuduhan berkonspirasi untuk mendapatkan dan mengungkapkan dokumen rahasia pertahanan nasional AS, menurut pengajuan di Pengadilan Distrik AS untuk Kepulauan Mariana Utara.Sebagai imbalannya, dia akan dijatuhi hukuman 62 bulan penjara yang telah dijalaninya.Sidang dan hukuman akan berlangsung di Saipan, karena Assange menolak melakukan perjalanan ke daratan AS. Dia kemudian akan kembali ke Australia, menurut WikiLeaks.“Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada ANDA – ya ANDA, yang telah melakukan mobilisasi selama bertahun-tahun untuk mewujudkan hal ini,” ungkap istrinya, Stella Assange, dalam sebuah postingan di X.Namun, banyak pendukung kebebasan pers mencatat bahwa tuntutan pidana terhadap Assange merupakan ancaman signifikan terhadap kebebasan berpendapat.“Meskipun kami menyambut baik berakhirnya penahanannya, upaya AS terhadap Assange telah menjadi preseden hukum yang berbahaya dengan membiarkan jurnalis dituntut berdasarkan Undang-Undang Spionase jika mereka menerima materi rahasia dari pelapor,” Reuters mengutip Jodie Ginsberg, CEO Komite untuk Lindungi Jurnalis, seperti yang dikatakannya.Assange, seorang warga negara Australia, menghabiskan lima tahun di Penjara Belmarsh dengan keamanan tinggi di London tenggara, berjuang melawan ekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia menghadapi 18 tuntutan pidana.Dia diadili di Amerika Serikat karena diduga berkonspirasi untuk mendapatkan dan mengungkapkan file rahasia militer dan diplomatik pada tahun 2010 terkait dengan perang AS di Afghanistan dan Irak.Sebelum dipenjara, Assange menghabiskan tujuh tahun di kedutaan Ekuador di London untuk menghindari ekstradisi ke Swedia, di mana ia menghadapi tuduhan pelecehan seksual yang kemudian dibatalkan.Dia akhirnya ditangkap pada 11 April 2019, ketika Ekuador mencabut suakanya.WikiLeaks menjadi terkenal pada tahun 2010 ketika merilis ratusan ribu file rahasia dan kabel diplomatik.Pada tahun 2010, warga negara Australia menerbitkan serangkaian kebocoran yang diberikan oleh analis intelijen Angkatan Darat AS Chelsea Manning, yang mencakup sekitar 750.000 dokumen rahasia militer dan diplomatik terkait perang Irak dan Afghanistan, yang mengungkap tindakan militer AS di negara-negara tersebut.Penuntutan Assange telah banyak dikecam oleh kelompok kebebasan pers dan hak asasi manusia, yang berpendapat bahwa ia menjadi sasaran karena mengungkap kejahatan Barat di Irak dan Afghanistan.[IT/r]