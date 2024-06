Blinken Akan Membahas Gaza 'Kemudian Hari', De-eskalasi dengan Gallant

Israeli Security Minister Yoav Gallant meets with Defense Secretary Lloyd Austin at the Pentagon

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS akan menekankan perlunya rencana tata kelola yang praktis di Gaza dan pentingnya menghindari eskalasi lebih lanjut dalam pertemuannya dengan Menteri Keamanan Zionis Israel.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan menekankan, dalam pertemuannya dengan Menteri Keamanan pendudukan Israel Yoav Gallant, pentingnya mengembangkan rencana praktis untuk tata kelola Jalur Gaza sebagai persiapan untuk “kemudian hari”, menurut deplu AS.Selain itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menyatakan dalam konferensi pers bahwa Blinken akan menekankan pentingnya mencegah eskalasi lebih lanjut dalam perang di Gaza dan meningkatkan akses kemanusiaan.“Kami bertujuan untuk membuat kemajuan di semua bidang ini,” Miller menekankan, sambil menambahkan, “Kami telah cukup konsisten bahwa agar Hamas bisa mengalami kekalahan abadi, perlu ada rencana tentang apa yang menggantikan mereka dan apa yang menggantikan kebutuhan untuk pemerintahan yang dipimpin Palestina, perlu adanya rencana keamanan yang realistis."Miller juga mencatat bahwa Washington terus menekankan kepada Tel Aviv bahwa mereka tidak mendukung Zionis “Israel” untuk menduduki kembali Jalur Gaza, dengan mengatakan, “Kami tidak ingin melihat mereka menduduki kembali Gaza, itulah sebabnya kami terus mendorong alternatif selain itu.”Sementara itu, Gallant, yang tiba sebelum pertemuan yang dijadwalkan pukul 1 siang di Departemen Luar Negeri, bertemu dengan sekelompok pengunjuk rasa pro-Palestina di luar gedung.Kantor Gallant merilis konferensi pers, mencatat bahwa “pertemuan yang kami adakan sangat penting dan berdampak pada masa depan perang di Gaza dan kemampuan kami untuk mencapai tujuan perang, terhadap perkembangan di perbatasan utara, dan wilayah lainnya. "Selama kunjungannya, Gallant akan berdiskusi dengan para pejabat AS mengenai isu-isu mendasar terkait perang, yang paling penting adalah mengenai dua front utama: Gaza dan Lebanon.Dalam konteks ini, Channel 13 Zionis Israel melaporkan bahwa ada tiga isu mendasar yang menjadi inti dari kunjungan ini, yaitu: front utara dengan Lebanon, isu tawanan Zionis Israel di Gaza, karena “Gallant sedang mencoba untuk memunculkan ide-ide yang dapat menggerakkan menuju mencapai kesepakatan pertukaran dan masalah penundaan amunisi."Selain bertemu dengan Blinken, Gallant juga berdiskusi dengan Amos Hochstein dan Brett McGurk, penasihat senior Presiden AS Joe Biden, serta Direktur CIA Bill Burns. Ia juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada hari Selasa (25/6).Penting juga untuk dicatat bahwa Barak Ravid, yang diposting di X mengatakan bahwa Netanyahu, pada hari Senin, mengatakan "dia masih berkomitmen pada proposal Israel untuk kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata setelah menarik kembali dukungannya sehari sebelumnya."Ravid menanggapi postingannya sendiri dengan menunjukkan bahwa Miller tampaknya meremehkan pernyataan Netanyahu sebelumnya dengan mengatakan, "Kami yang berbicara di depan umum terkadang salah bicara, dan ketika itu terjadi, kami memiliki kewajiban untuk mengklarifikasi, dan kami senang dia melakukannya. ."[IT/r]