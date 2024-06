Newsweek: Dermaga Gaza AS Menghabiskan Lebih Banyak Waktu untuk Diperbaiki daripada Digunakan

US soldiers and sailors attached to the MV Roy P. Benavidez assemble the floating pier, off the shore of Gaza, Palestine

IslamTimes - Pentagon mengklaim AS memulai kembali pengiriman bantuan melalui dermaga tersebut pada hari Kamis (20/6) setelah memindahkannya untuk kedua kalinya pada tanggal 14 Juni karena cuaca buruk.

Dermaga terapung senilai $230 juta yang terhubung ke pantai Gaza, yang merupakan komponen penting dari strategi Presiden Joe Biden untuk membantu warga Palestina selama perang di Gaza, telah menghabiskan lebih banyak waktu tidak berfungsi daripada beroperasi, Newsweek melaporkan. Sejak didirikan pada 17 Mei, dermaga ini baru aktif selama 12 dari 38 hari.Awalnya didirikan oleh personel militer AS pada 17 Mei, dermaga ini dimaksudkan untuk memudahkan pengiriman bantuan kepada penduduk Gaza yang kelaparan. Namun, gelombang tinggi membuat dermaga tersebut copot sekitar seminggu setelah penempatannya, sehingga menghentikan pengiriman bantuan.Faktanya, hanya sedikit yang mendarat di Gaza. Selama periode terbatas, dermaga tersebut beroperasi sebelum badai, sekitar 27 truk berangkat setiap hari, dengan rencana untuk 150 truk, mengingat bahwa Jalur Gaza membutuhkan setidaknya 600 truk per hari untuk menghindari kelaparan.Pentagon melaporkan bahwa AS memulai kembali pengiriman bantuan melalui dermaga tersebut pada hari Kamis setelah memindahkannya untuk kedua kalinya pada tanggal 14 Juni karena cuaca buruk. Setelah pecah akibat gelombang besar, dermaga tersebut dibongkar dan diangkut ke pelabuhan Ashdod di Israel untuk rekonstruksi.Palet makanan dan obat-obatan yang tiba melalui laut telah menumpuk di pantai pada hari-hari aktifnya karena kurangnya kendaraan yang diperlukan untuk mengangkut pasokan ke gudang-gudang di sekitar Jalur Gaza. Beberapa pejabat mempertanyakan kelayakan proyek dalam kondisi seperti ini.Hanan Balkhy, kepala wilayah Mediterania Timur Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan kepada Associated Press pada hari Senin bahwa dermaga tersebut “telah memberikan sedikit dukungan, tetapi itu tidak dalam skala yang dibutuhkan oleh imajinasi apa pun.”Dia menekankan perlunya jalur darat, yang sebagian besar masih ditutup oleh pendudukan Israel agar pengiriman pasokan dapat efektif dan memadai bagi orang-orang yang bersembunyi di Gaza.Andreas Kluth sebelumnya menyebut dermaga itu sebagai gambaran paling nyata dari "kecerobohan Amerika".Kluth menulis di Bloomberg bahwa Biden tidak mampu memperbaiki situasi selama tiga bulan terakhir dan tidak menggunakan “kekuasaan penuh Ruang Oval” untuk membatasi atau mengarahkan pemerintah Zionis Israel.[IT/r]