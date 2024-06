Negara Bagian AS Menggugat Hukum Sepuluh Perintah Tuhan

Ten Commandments law

IslamTimes - Kelompok aktivis berupaya untuk membatalkan persyaratan baru di Louisiana agar hukum suci agama dapat dipasang di sekolah umum.

Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) dan kelompok aktivis lainnya telah bergabung dengan sembilan keluarga Louisiana untuk menuntut negara bagian atas undang-undang baru yang mengharuskan sekolah-sekolah yang didanai pemerintah untuk memasang salinan Sepuluh Perintah Tuhan di ruang kelas.Kasus ini diajukan pada hari Senin (24/6) di Pengadilan Distrik AS di Baton Rouge, Louisiana. Penggugat mengklaim bahwa undang-undang kontroversial tersebut “secara substansial mengganggu” hak konstitusional orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka sesuai agama pilihan mereka. Gugatan tersebut menambahkan bahwa mandat negara mengirimkan “pesan yang berbahaya dan memecah belah secara agama” bahwa siswa yang berbeda keyakinan “tidak termasuk dalam komunitas sekolah mereka sendiri.”Gubernur Jeff Landry menandatangani undang-undang tersebut minggu lalu, menjadikan Louisiana negara bagian AS pertama yang mewajibkan semua sekolah negeri untuk menerapkan Sepuluh Perintah Tuhan. Secara khusus, undang-undang tersebut mengharuskan penggunaan terjemahan ayat-ayat Alkitab Protestan. Kebijakan ini berlaku untuk semua sekolah dasar dan menengah, serta universitas, yang menerima dana negara.Pendeta Jeff Sims, pendeta dari sebuah gereja Presbiterian di Madisonville, Louisiana, adalah salah satu dari dua pendeta yang bergabung dalam gugatan tersebut. “Dengan mendukung satu versi dari Sepuluh Perintah Tuhan dan mewajibkan agar itu dipasang di sekolah-sekolah umum, pemerintah telah mencampuri urusan agama yang sangat pribadi,” kata Simms kepada wartawan, Senin (24/6).Orang tua dari berbagai agama, serta beberapa orang yang tidak beragama, juga termasuk di antara penggugat. Alanah Odoms, direktur eksekutif ACLU cabang Louisiana, menyebut undang-undang baru tersebut sebagai “indoktrinasi agama” dan berpendapat bahwa undang-undang tersebut jelas-jelas inkonstitusional. “Undang-undang ini menyerang inti kebebasan beragama,” katanya.Undang-undang tersebut mengacu pada Sepuluh Perintah Allah sebagai “dokumen dasar” pemerintah negara bagian dan nasional Louisiana. “Saya berharap dapat menerapkan undang-undang tersebut dan membela kepentingan kedaulatan Louisiana untuk memilih konten kelas yang mendasar bagi fondasi Amerika,” kata Inspektur Pendidikan Louisiana Cade Brumley dalam sebuah pernyataan kepada WWL-TV, afiliasi CBS News di New Orleans.Mantan Presiden Donald Trump mendukung undang-undang baru tersebut pada hari Jumat, dengan mengatakan bahwa dia juga ingin melihat Sepuluh Perintah Allah ditampilkan di tempat-tempat umum lainnya. “Faktanya, ini mungkin merupakan langkah besar pertama dalam kebangkitan agama, yang sangat dibutuhkan di negara kita,” katanya dalam postingan Truth Social.[IT/r]