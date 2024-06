'Israel' Menggunakan Truk Bantuan untuk Mengambil Tawanan, Sekarang LSM Takut untuk Bekerja

The failed pier

IslamTimes - Pendudukan Zionis Israel menggunakan truk bantuan untuk menyelamatkan para tawanan yang diambil pada awal Juni, dan kini bantuan menumpuk di pantai-pantai Gaza karena staf bantuan takut menjadi sasaran.

Organisasi-organisasi kemanusiaan menghadapi tantangan berat dalam menyalurkan bantuan ke Gaza karena kekhawatiran keamanan meningkat setelah pasukan pendudukan Zionis Israel menggunakan truk bantuan untuk operasi militer, yaitu pengambilan tawanan di Jalur Gaza yang dilanda perang. Masalah ini diperburuk oleh dermaga yang dibangun militer Amerika Serikat di Gaza, yang kesulitan melayani masyarakat yang putus asa secara efektif dan malah mendukung aktivitas militer pendudukan Zionis Israel.Beberapa minggu setelah dipasang, didekonstruksi, diperbaiki, dan segala sesuatunya, dermaga tersebut akhirnya berfungsi, dan bantuan mengalir ke pantai-pantai di Gaza; tapi hanya di pantai, karena tidak menjangkau masyarakat yang kelaparan karena pekerja bantuan takut diserang oleh pendudukan Israel, yang bukan merupakan preseden.Berton-ton makanan dan persediaan medis menumpuk di pantai, menunggu distribusi ketika para pejabat AS dan perwakilan kelompok bantuan melaporkan meningkatnya kekhawatiran tentang pembusukan makanan ketika makanan tersebut terpapar, Politico melaporkan.Banyak kelompok bantuan menghentikan operasi mereka karena takut menjadi sasaran serangan udara Zionis Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengancam akan menghentikan semua upaya bantuannya di wilayah yang dilanda perang dan kelaparan kecuali pendudukan Israel mengambil langkah-langkah mendesak untuk menjamin keselamatan pekerja bantuan, menurut laporan AP.“Lingkungan operasi yang tidak bersahabat membuat operasi kemanusiaan hampir tidak mungkin menyalurkan bantuan pangan,” kata Steve Taravella, juru bicara Program Pangan Dunia (WFP). “Memulihkan ketertiban sangat penting bagi respons kemanusiaan yang efektif guna memenuhi kebutuhan yang meningkat. Badan-badan PBB dan lembaga lainnya memerlukan lingkungan yang aman agar dapat mengakses masyarakat dan memperluas jangkauannya.”Dermaga yang awalnya didirikan oleh personel militer AS pada 17 Mei ini diharapkan dapat secara signifikan memudahkan pengiriman bantuan kepada penduduk Gaza yang kelaparan. Namun, gelombang tinggi membuat dermaga tersebut copot sekitar seminggu setelah penempatannya, sehingga menghentikan pengiriman bantuan.Dibutuhkan waktu seminggu lagi untuk mengamankan dermaga kembali ke tempatnya, namun dermaga tersebut dibongkar lagi karena prakiraan cuaca buruk, yang sangat disayangkan karena fakta bahwa bahkan angkatan laut terkuat di dunia tidak dapat menahan beberapa gelombang dan beberapa gelombang buruk. cuaca.Meskipun ada upaya untuk memasang kembali dan melanjutkan operasi pada hari Kamis, dermaga tersebut digambarkan sebagian besar tidak efektif. Georgios Petropoulos, kepala kantor koordinasi kemanusiaan PBB di Gaza, menyebut operasi tersebut “kegagalan.”Dermaga kembali beroperasi normal pada hari Selasa setelah salah satu dari banyak jeda pemeliharaan. Meskipun telah mengirimkan 720 metrik ton bantuan pada hari Minggu, yang merupakan jumlah terbanyak yang dikirimkan dalam satu hari, bantuan tersebut masih belum terkirim ke warga Gaza yang membutuhkannya.Yang memperparah masalah ini adalah kelompok bantuan seperti WFP telah menghentikan operasi mereka sebagian karena operasi pengambilan tawanan Israel yang mematikan pada tanggal 8 Juni. Selama penggerebekan, pasukan pendudukan Israel (IOF) menggunakan sebuah truk yang menyamar sebagai kendaraan bantuan dan mendarat. sebuah helikopter di dekat dermaga.Setelah kejadian tersebut, IOF melancarkan sejumlah serangan udara terhadap kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah, yang menyebabkan kematian sedikitnya 210 warga Palestina dan melukai 400 orang lainnya. Pembantaian ini, yang juga diikuti oleh banyak orang lainnya, telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan pekerja bantuan bahwa mereka dapat menjadi sasaran.“Potensi risiko terhadap pekerja bantuan adalah sesuatu yang ditolak oleh WFP dan PBB sejak awal,” kata seorang perwakilan senior lembaga bantuan. “Mereka mengetahui kekhawatiran tersebut dan mengungkapkan kekhawatiran tersebut di muka. Apa yang dilakukan IDF membuat segalanya menjadi lebih sulit.”Meskipun ada penolakan dari Pentagon, sumber-sumber Israel dan AS mengatakan kepada The New York Times bahwa AS memberikan informasi intelijen mengenai tawanan Israel yang diambil dari Gaza.Sejak rencananya diumumkan, tujuan sebenarnya dari dermaga tersebut telah banyak berspekulasi, karena dapat menjadi dasar bagi pangkalan militer permanen AS di pantai Palestina di masa depan dengan dalih memberikan bantuan.Dermaga ini juga dapat berfungsi sebagai titik penghambat bantuan dalam situasi pascaperang, karena pengiriman tersebut dapat dikaitkan dengan tekanan politik terhadap rakyat Gaza dan Perlawanan agar tunduk pada diktat AS di masa depan.Sebuah tim ahli Amerika yang ditempatkan di wilayah pendudukan Israel mendukung militer Israel dalam mengambil empat tawanan dengan memberikan informasi dan dukungan logistik lainnya, menurut seorang pejabat Amerika, yang berbicara secara anonim untuk membahas operasi rumit tersebut.Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada NYT bahwa AS dan Inggris telah berada di Pentagon dan CIA telah berbagi informasi intelijen dari penerbangan drone di Gaza, penyadapan komunikasi, dan sumber-sumber lain mengenai kemungkinan keberadaan para tawanan. AS dan Inggris telah mampu memberikan informasi intelijen dari udara dan dunia maya yang tidak dapat diperoleh Israel sendiri, menurut seorang pejabat Israel. Zionis “Israel” selama perang di Gaza, membantu intelijen Zionis Israel dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang para tawanan, beberapa di antaranya adalah warga negara kedua negara.Pentagon dan CIA telah berbagi informasi intelijen dari penerbangan drone di Gaza, penyadapan komunikasi, dan sumber-sumber lain mengenai kemungkinan keberadaan para tawanan. AS dan Inggris telah mampu memberikan informasi intelijen dari udara dan dunia maya yang tidak dapat diperoleh Israel sendiri, menurut seorang pejabat Zionis Israel.[IT/r]