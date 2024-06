Hizbullah dan Yaman yang Menjatuhkan Drone Menantang Dominasi Udara  'Israel' dan AS

IslamTimes - Sebuah laporan dari Breaking Defense menggarisbawahi tantangan yang ditimbulkan oleh Hizbullah dan Angkatan Bersenjata Yaman terhadap superioritas udara AS dan Zionis “Israel”.

Perlawanan Islam di Lebanon - Hizbullah dan Angkatan Bersenjata Yaman melakukan serangkaian operasi untuk menjatuhkan drone, mengungkapkan peningkatan kemampuan dan taktik pertahanan udara mereka, yang sekarang diyakini mendorong Zionis "Israel" dan Amerika Serikat untuk meninjau kembali rencana operasi udara mereka di wilayah tersebut, kata para ahli kepada Breaking Defense.Sejak pecahnya konfrontasi antara Hizbullah dan pendudukan Israel di sepanjang perbatasan Lebanon, pasukan pendudukan Israel menderita kehilangan lima kendaraan medium-altitude long-endurance (MALE) dan high-altitude long-endurance (HALE) Hermes-450 dan Hermes- 900 drone hingga rudal yang ditembakkan oleh Perlawanan di Lebanon Selatan.Pada periode yang sama, Amerika Serikat kehilangan tiga MQ-9 Reaper di Yaman akibat rudal Yaman yang ditembakkan oleh Angkatan Bersenjata Yaman (YAF), menurut laporan tersebut.Laporan Breaking Defense menyoroti bahwa jumlah tersebut belum pernah terlihat sebelumnya oleh Hizbullah atau Angkatan Bersenjata Yaman, dan menggambarkan jatuhnya drone MQ-9 di Yaman baru-baru ini sebagai “pemecahan rekor”.Mengingat keberhasilan baru-baru ini, para ahli yakin AS dan Zionis Israel mungkin perlu menyesuaikan konsep operasi mereka saat mengoperasikan platform Intelijen, Pengawasan, dan Pengintaian (ISR).“Ancaman yang semakin besar terhadap drone koalisi medium-altitude long-endurance (MALE) dan bahkan high altitude long-endurance (HALE) memang dapat melemahkan dominasi udara [Israel dan AS] (kemampuan melakukan apa pun yang mereka inginkan di udara) dan membahayakan kemampuan mereka untuk memperoleh informasi intelijen yang tepat waktu,” tulis Farzin Nadimi, peneliti senior di Washington Institute for Near East Policy, melalui email.Shaan Shaikh, wakil direktur dan rekan Proyek Pertahanan Rudal Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), mengatakan kepada Breaking Defense bahwa sistem pertahanan udara yang digunakan oleh Hizbullah dan YAF dapat “menghalangi atau mengurangi operasi drone Israel dan AS di Yaman dan Lebanon. Alternatifnya, operator Zionis Israel dan AS dapat memilih untuk menanggung biayanya dan melanjutkan operasi intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR) mereka.”Ajun peneliti pertahanan internasional senior di RAND Corporation, Said Bruce Bennett, mengatakan bahwa “Zionis Israel dan Amerika Serikat perlu secara bertahap menyesuaikan prosedur operasi mereka. Penyesuaian tersebut kemungkinan akan melibatkan beberapa kombinasi operasi yang berbeda, meningkatkan tindakan elektronik dan tindakan pencegahan lainnya, dan mencoba untuk melakukan hal yang sama. mengidentifikasi dan menekan SAM musuh."Selain itu, Direktur Program Studi Militer dan Keamanan di Institut Kebijakan Timur Dekat Washington, Michael Eisenstadt, menekankan bahwa operasi udara di Lebanon dan Yaman “semakin menantang.”Pada tanggal 10 Juni, Hizbullah berusaha menembak jatuh sebuah jet tempur Zionis Israel, meningkatkan kekhawatiran tentang potensi risiko terhadap dominasi udara Zionis Israel, yang belum menghadapi tantangan serius sejak invasi Zionis Israel ke Lebanon pada tahun 1982.Menurut para ahli, proses penembakan jatuh “jet tempur yang jauh lebih cepat dan lebih canggih” akan mendorong AS dan Zionis “Israel” untuk terus mengembangkan teknologi mereka guna mengimbangi kemampuan dan ancaman yang terus berkembang.Bennett berkata, “Zionis Israel dan Amerika Serikat perlu menyesuaikan prosedur operasi mereka secara bertahap. Penyesuaian tersebut kemungkinan akan melibatkan beberapa kombinasi operasi dengan cara yang berbeda, meningkatkan tindakan elektronik dan tindakan pencegahan lainnya, serta mencoba mengidentifikasi dan menekan SAM musuh.”[IT/r]