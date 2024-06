NYT: Netanyahu Harus Tinggal di Rumah, Menyelamatkan Diri di Kongres AS

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a ceremony at the Nahalat Yitzhak Cemetery in occupied Palestine

IslamTimes - Sebuah esai opini brutal yang ditulis oleh para penulis Zionis Israel merinci kegagalan Netanyahu sebagai alasan mengapa ia tidak boleh mewakili Zionis "Israel" di Kongres.

Menjelang presentasi Benjamin Netanyahu di hadapan Kongres AS pada tanggal 24 Juli, para pejabat Zionis Israel memilih untuk berbagi pemikiran mereka tentang representasi yang akan diberikan oleh perdana menteri mereka, yang telah menjadi kontroversial dan tidak dapat diterima sehubungan dengan perang di Gaza.David Harel, Tamir Pardo, Talia Sasson, Ehud Barak, Aaron Ciechanover, dan David Grossman, semuanya pemukim yang telah dan sedang memegang posisi bergengsi di perusahaan-perusahaan swasta dan publik Zionis Israel menggambarkan undangan Netanyahu ke Kongres sebagai "kesalahan besar" dalam sebuah esai diterbitkan oleh The New York Times.Dalam keadaan yang berbeda, pidato Netanyahu di Kongres akan dianggap sebagai manifestasi dari Zionis “Israel” dan “nilai-nilai bersama” Amerika Serikat. Namun, melihat keputusan Netanyahu selama sembilan bulan terakhir sejak perang di Gaza dilancarkan, presentasinya, menurut penulis, tidak lagi mewakili komunitas pemukim Israel namun menghargai “tindakannya yang memalukan dan merusak” terhadap pendudukan.Para penulis menyoroti kegagalan Netanyahu sepanjang perang, mulai dari kegagalan mengembalikan para tawanan dengan selamat hingga mengakhiri perang, dan mengatakan bahwa undangan tersebut hanya akan memberikan penghargaan atas kegagalannya dan penolakan terhadap upaya AS yang berusaha untuk membangun rencana perdamaian di Gaza, memberikan lebih banyak bantuan ke Gaza. Jalur Gaza, dan menyelamatkan nyawa warga sipil.Mereka juga mengatakan Netanyahu adalah hambatan utama bagi penyelesaian konflik besar regional, aliansi, dan “konflik Zionis Israel-Palestina”. Dia lebih lanjut disalahkan atas operasi 7 Oktober dan kegagalan keamanan drastis yang dialami Zionis Israel, dan artikel tersebut secara khusus menyoroti bahwa dia belum memikul tanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober.Beberapa kesalahan Netanyahu semakin ditekankan, termasuk tindakan keras polisi terhadap pengunjuk rasa yang menuntut kesepakatan pertukaran tahanan, penangguhan penunjukan Pengadilan Tinggi, upaya kontrol politik yang coba diterapkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap lembaga-lembaga ilmiah dan budaya, dan yang paling terkenal adalah sejumlah besar pelanggaran yang dilakukan Netanyahu. uang disalurkan ke komunitas Haredim, yang menurut penulis, tidak ikut menanggung beban krisis ekonomi dan keamanan yang harus ditanggung oleh warga Zionis Israel lainnya.Ditambah lagi dengan pertempuran sengit di Gaza dan meningkatnya jumlah korban tewas yang diderita oleh Gaza dan IOF, Netanyahu tampaknya masih bersikukuh mengenai “pembangunan kembali Zionis Israel yang otoriter” dan tidak peduli terhadap hal lain, kata mereka.Namun yang terpenting, meskipun terdapat tuntutan yang tiada henti dari penduduk pemukim untuk perjanjian pertukaran yang akan mengembalikan tawanan Zionis Israel dengan selamat, Netanyahu disalahkan karena menghalangi beberapa perjanjian yang akan memenuhi tuntutan rakyatnya.Netanyahu secara konsisten menolak tuntutan mayoritas dan tetap mempertahankan kekuasaan atas kebijaksanaan kelompok ekstremis sayap kanan, Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang akan membubarkan pemerintah jika Netanyahu gagal memenuhi keinginan mereka yang haus darah untuk mewujudkan pemilu. dimulainya kembali perang dan pembentukan pemukiman baru di Jalur Gaza.Menurut para pejabat, hal ini terjadi karena adanya pengungsi yang terpaksa meninggalkan Korea Selatan di tengah operasi Hamas dan perang yang sedang berlangsung di Gaza, dan mereka yang melarikan diri dari Korea Utara karena takut akan serangan roket Hizbullah di perbatasan Palestina-Lebanon.Hal ini telah merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pendudukan, yang kini menganjurkan agar perang segera diakhiri dan pemilihan umum diadakan untuk memilih Netanyahu.Para penulis kritik brutal terhadap perilaku Netanyahu berteori bahwa penampilan Netanyahu di hadapan Kongres adalah kesempatannya untuk menarik para pendukungnya dan membanggakan dukungan AS yang dapat ia peroleh meskipun ia diketahui mengalami kegagalan.Reaksi berantai kemudian akan tersulut ketika para pendukungnya terpikat oleh sandiwaranya dan menuntut agar perang dilanjutkan di Gaza, yang akan semakin mengamankan posisinya dalam pemerintahan, tulis para penulis, dan menambahkan bahwa pidato Netanyahu di Kongres adalah sikap acuh tak acuh terhadap pernyataan Zionis Israel. kemarahan dan kesakitan", yang seharusnya mendorong pemerintah AS untuk mencabut undangannya dan meminta Netanyahu untuk "tinggal di rumah".[IT/r]