Petugas Kesehatan AS Memberikan Peringatan terhadap Gaza: 'Melebihi Apa Pun yang Pernah Terjadi Sebelumnya'

IslamTimes - Karena kekurangan perban dan kecilnya peluang untuk bertahan hidup, para dokter AS di Gaza telah membuat pilihan yang menyakitkan untuk menghentikan upaya menyelamatkan seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun yang menderita luka bakar parah.

Pasien-pasien di rumah sakit yang tersisa di Gaza tidak dapat tertular infeksi karena kelangkaan alat pelindung diri dan sabun, bahkan jika mereka berhasil selamat dari luka parah akibat ledakan.Para petugas kesehatan dihadapkan pada keputusan-keputusan yang menyedihkan, seperti membatalkan upaya menyelamatkan seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun yang menderita luka bakar parah karena kekurangan perban dan kemungkinan dia tidak dapat bertahan hidup.Ini adalah salah satu pemandangan menyedihkan yang disaksikan oleh para dokter dan perawat AS yang baru saja kembali dari wilayah Palestina yang terkepung. Mereka kini berdedikasi untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis ini dan menekan Zionis “Israel” untuk mengizinkan lebih banyak pasokan penyelamat jiwa masuk ke Gaza."Terjadi atau tidaknya gencatan senjata, kita harus mendapatkan bantuan kemanusiaan. Dan kita harus mendapatkannya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi tuntutan," kata Adam Hamawy, mantan ahli bedah tempur Angkatan Darat AS, seperti dikutip AFP dalam wawancara setelahnya. misi medis ke Rumah Sakit Eropa di Gaza bulan lalu.“Anda bisa memberikan apa pun yang Anda inginkan, Anda bisa berdonasi,” tambah ahli bedah plastik rekonstruktif asal New Jersey ini. “Tetapi jika perbatasan ini tidak dibuka untuk memungkinkan bantuan masuk, maka hal itu akan sia-sia.”Selama 30 tahun terakhir, Hamawy telah menjadi sukarelawan di wilayah yang dilanda perang dan bencana alam, termasuk pengepungan Sarajevo dan gempa bumi di Haiti.“Tetapi jumlah korban sipil yang saya alami melebihi apa yang pernah saya lihat sebelumnya,” tegas pria berusia 54 tahun itu.“Sebagian besar pasien kami adalah anak-anak di bawah usia 14 tahun,” tegasnya. “Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik Anda.”Hamawy dan profesional medis lainnya mengatakan seperti dikutip AFP bahwa mereka yakin upaya mereka saat ini paling baik difokuskan pada melobi para pemimpin politik untuk menghentikan perang dan menekan Zionis "Israel" untuk mematuhi hukum internasional dengan mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza.Pada suatu sore yang panas di bulan Juni di Washington, Monica Johnston, seorang perawat ICU berusia 44 tahun dari Portland, Oregon, menceritakan bahwa dia telah memberikan daftar rinci persediaan yang dibutuhkan selama pertemuannya dengan pejabat Gedung Putih dan anggota parlemen di Capitol Hill. Berbeda dengan Hamawy, ini adalah misi medis pertama Johnston ke Gaza.“Saya tidak menonton berita, saya tidak mengambil bagian dalam politik apa pun,” katanya. Namun musim gugur yang lalu, dia menerima email dari American Burn Association yang meminta bantuan segera. "Setiap kali saya mendengar kata 'tolong', telinga saya menjadi segar, jantung saya mulai berdebar kencang, dan saya merasa perlu melakukan itu."Sebuah tim beranggotakan 19 orang yang diorganisir oleh Asosiasi Medis Amerika Palestina berangkat dengan membawa koper, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Sesampainya di sana, mereka menghadapi tantangan yang sangat besar: kekurangan tenaga kesehatan dan kurangnya obat-obatan penting serta perlengkapan kebersihan dasar, yang mengakibatkan meluasnya infeksi. Suara Johnston bergetar karena emosi saat dia menceritakan keputusan yang menyayat hati untuk berhenti merawat luka bakar parah yang diderita seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun demi menghemat sumber daya bagi pasien yang memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup.“Dua hari kemudian, dia mulai mengembangkan belatung di lukanya, dan kemudian perasaan tanggung jawab yang saya timbulkan,” katanya.Dia dibaringkan dengan perban karena tubuhnya dipenuhi infeksi.Ammar Ghanem, seorang dokter ICU berusia 54 tahun dari Michigan, menjelaskan bahwa seluruh keluarga sering kali datang bersama-sama karena kerabat jauh biasanya tinggal di gedung bertingkat, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap pemboman.Salah satu contohnya adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang ceria yang menjadi sukarelawan di rumah sakit dan menginspirasi para petugas medis. Namun, dia berhenti datang selama beberapa hari. Ketika dia kembali, Ghanem mengetahui berita buruk bahwa tiga puluh anggota keluarga besar anak laki-laki tersebut tewas dalam satu pemboman, dan anak laki-laki tersebut membantu mengambil mayat mereka dari reruntuhan.Awalnya tim merasa relatif aman, namun tiba-tiba berubah setelah penyeberangan Rafah ditutup. Penutupan ini menimbulkan kecemasan yang mendalam di antara rekan-rekan Palestina mereka, yang merasakan déjà vu dari serangan Zionis Israel sebelumnya ke Gaza utara dan beberapa kali evakuasi yang mereka alami.Dijadwalkan untuk misi dua minggu, mereka terdampar selama beberapa hari karena pemboman berkelanjutan Israel dan blokade total. Kini setelah kembali, mereka terus memikirkan pasien dan rekan kerja yang mereka tinggalkan di Gaza.“Apa yang membuat saya merasa lebih baik adalah merasa bahwa saya membuat perbedaan dengan menyampaikan pesan ini dan memberi tahu orang-orang apa yang saya saksikan – saya pikir itu sama pentingnya dengan apa yang kami lakukan di sana,” kata Hamawy.[IT/r]