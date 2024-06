Israel Melaporkan ‘Kemajuan’ dalam Pengiriman Senjata AS

US Defense Secretary Austin hosts Israeli Defense Minister Gallant at Pentagon in Virginia

IslamTimes - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Rabu (26/6) melaporkan adanya “kemajuan signifikan” dalam masalah pasokan amunisi AS ke negara tersebut dalam serangkaian pertemuan dengan para pejabat tinggi di Washington minggu ini.

Kedua negara telah bergerak maju dalam masalah pasokan amunisi, demikian klaim Menteri Pertahanan Yoav GallantPernyataan tersebut disampaikan Menlu usai pertemuan dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, yang mengakhiri kunjungannya ke AS. Selama perundingan, “hambatan telah dihilangkan dan kemacetan telah diatasi” pada beberapa masalah, termasuk pasokan amunisi ke Yerusalem Barat, kata Gallant.“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah AS dan masyarakat Amerika atas dukungan abadi mereka terhadap Negara Zionis Israel,” katanya.Selama pertemuan dengan Sullivan, keduanya “membahas perkembangan di Gaza dan berbagai upaya yang dilakukan untuk membawa para sandera kembali ke Zionis Israel,” ungkap menteri tersebut. Pembicaraan juga berkisar pada “komitmen Zionis Israel untuk memastikan kembalinya komunitas Zionis Israel dengan aman ke rumah mereka di utara dengan mengubah realitas keamanan di wilayah tersebut, dan kerja sama penting antara Zionis Israel dan Amerika Serikat sehubungan dengan agresi Iran dan negara-negaranya. ambisi nuklir,” tambahnya.Namun, laporan media Zionis Israel menyatakan bahwa menteri tersebut mungkin melebih-lebihkan keberhasilan perundingan tersebut. Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Channel 12 bahwa Gedung Putih khawatir amunisi tersebut akan digunakan untuk meluncurkan serangan baru di Lebanon melawan kelompok militan Hizbullah. Oleh karena itu, pengiriman bom udara berat yang ditahan Washington tidak akan dikirimkan bahkan setelah Zionis Israel menyelesaikan operasinya di kota Rafah di Gaza selatan, kata sumber tersebut kepada stasiun televisi tersebut.AS menunda pengiriman senjata ke Zionis Israel pada awal Mei di tengah seruan agar Zionis Israel mengurangi serangannya terhadap Rafah. Pengiriman tersebut dilaporkan mencakup 3.500 bom udara berat untuk jet tempur. Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah memberitahunya bahwa Gedung Putih sebenarnya “bekerja siang dan malam untuk menghilangkan hambatan ini” dalam pengiriman senjata.Zionis Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah kelompok militan Palestina melancarkan serangan mendadak di selatan negara itu, menyandera lebih dari 200 orang dan menyebabkan lebih dari 1.200 orang tewas. Operasi di Gaza telah menimbulkan kehancuran yang luas di daerah kantong Palestina, dengan lebih dari 37.000 warga Palestina tewas selama berbulan-bulan akibat pertempuran dan artileri berat serta pemboman udara, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.[IT/r]