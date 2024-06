Axios: Netanyahu Mengaktifkan Kembali Kelompok Kerja Program Nuklir Iran

Benjamin Netanyahu, reinstates working groups on Iranian nuclear program

IslamTimes - Zionis "Israel" dan AS khawatir Iran akan berupaya memajukan teknologi nuklirnya, termasuk upaya persenjataan, menjelang pemilihan presiden AS.

Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu beberapa minggu yang lalu mengaktifkan kembali kelompok kerja yang terdiri dari anggota lembaga keamanan Zionis "Israel", Kementerian Luar Negeri, dan komunitas intelijen untuk fokus pada program nuklir Iran, Axios melaporkan, mengutip tiga pejabat senior Zionis Israel.Baik Zionis "Israel" maupun Amerika Serikat khawatir bahwa Iran akan berusaha memajukan teknologi nuklirnya, termasuk upaya persenjataan, menjelang pemilihan presiden AS, demikian yang diungkapkan oleh dua pejabat Zionis Israel dan dua pejabat AS.Para pejabat Zionis Israel dan Amerika menunjukkan bahwa AS mungkin kesulitan untuk segera menanggapi setiap kemajuan nuklir Iran selama periode ini karena perhatian para pemimpin terbagi antara kampanye presiden dan perang yang sedang berlangsung di Gaza.Para pejabat menambahkan bahwa ada kekhawatiran bahwa para pemimpin Iran mungkin mengeksploitasi masa transisi pasca pemilu di AS untuk mengambil langkah signifikan menuju perolehan senjata nuklir.Seorang pejabat Amerika mengatakan kepada Axios bahwa komunitas intelijen AS percaya Iran tidak secara aktif mengembangkan senjata nuklir tetapi terlibat dalam kegiatan nuklir yang "provokatif" dan "tidak akan dibiarkan begitu saja."Axios melaporkan pekan lalu bahwa, dalam beberapa bulan terakhir, komunitas intelijen Israel dan AS telah menyelidiki informasi baru yang menunjukkan bahwa Iran diduga melakukan aktivitas terkait pengembangan senjata nuklir.Pejabat senior Zionis Israel mengungkapkan bahwa entitas Zionis Israel khawatir bahwa pemodelan komputer dan eksperimen ilmiah lainnya oleh para ilmuwan Iran dapat memfasilitasi persenjataan nuklir, dan berpotensi memperpendek jangka waktu jika Sayyid Ali Khamenei, pemimpin Iran dan pemimpin Revolusi Islam, diduga memerintahkan upaya untuk membuat sebuah bom nuklir.Patut dicatat bahwa Iran telah berulang kali menggarisbawahi bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai dan bahwa senjata nuklir tidak mempunyai tempat dalam doktrin nuklirnya. Pada awal tahun 2000-an, Sayyid Khamenei mengeluarkan dekrit agama yang melarang pengembangan senjata nuklir.Para pejabat Zionis Israel dan seorang pejabat senior AS mengonfirmasi bahwa program nuklir Iran adalah topik utama dalam pertemuan Menteri Keamanan Zionis Israel Yoav Gallant di Washington minggu ini dengan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin.“Kami membahasnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan selalu berkonsultasi dengan Zionis Israel mengenai masalah ini,” kata pejabat Amerika tersebut, seraya menambahkan bahwa “Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir” dan bahwa pemerintahan Biden “akan memastikan hal ini terjadi. ."Axios melaporkan bahwa Yaakov Nagel, mantan Penasihat "Keamanan Nasional" Netanyahu dan sekarang menjadi peneliti senior di Yayasan Pertahanan Demokrasi, mengklaim bahwa beberapa lusin ilmuwan Iran telah mengerjakan proses teknis yang diperlukan untuk membuat bom atom "di bawah bimbingan akademis."Menurut para pejabat senior Zionis Israel, arahan Netanyahu kepada Penasihatnya Tzachi Hanegbi untuk membentuk kembali tim-tim ini terjadi setelah jangka waktu sekitar satu setengah tahun ketika kelompok-kelompok kerja tersebut tidak aktif.Mereka menyoroti bahwa, selama ini, hampir tidak ada koordinasi mengenai masalah nuklir Iran di bawah Dewan "Keamanan Nasional" di Kantor Perdana Menteri, sebuah praktik yang biasa dilakukan pada pemerintahan sebelumnya.Dua mantan pejabat Zionis Israel yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada situs berita bahwa masalah nuklir Iran belum ditangani secara serius oleh Netanyahu sejak ia kembali menjabat pada bulan Desember 2022, awalnya karena fokusnya pada perombakan peradilan dan kemudian karena perang di Gaza.[IT/r]