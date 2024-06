UNICEF: Ribuan Anak-anak Palestina Terkubur di bawah Reruntuhan di Gaza

Palestinians recover the bodies of the al-Meghari family including children killed in the Israeli bombardment of the Gaza Strip

IslamTimes - Wakil direktur eksekutif UNICEF menggarisbawahi banyaknya korban jiwa anak-anak Palestina di tengah meluasnya kematian dan kehancuran akibat genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Wakil Direktur Eksekutif UNICEF Ted Chaiban menyoroti sejumlah besar korban anak-anak dalam perang Israel di Jalur Gaza selama pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang anak-anak dan konflik bersenjata pada hari Rabu (26/6). Ia menekankan, ribuan anak masih terkubur di bawah reruntuhan bangunan di wilayah Palestina.Di bagian lain pidatonya, ia menekankan bahwa anak-anak Palestina mengalami “penderitaan yang tidak dapat dipahami,” khususnya di Jalur Gaza, di tengah skala kematian dan kehancuran yang “mencengangkan”.Chaiban menyebutkan bahwa lebih dari 23.000 kasus anak-anak terbunuh atau terluka pada tahun 2023 masih belum terverifikasi karena ketidakamanan, pembatasan pergerakan, dan risiko signifikan yang dihadapi oleh personel kemanusiaan yang bekerja di Gaza.🚨Dengan tangan kosong, tim penyelamat pertahanan sipil menyelamatkan seorang wanita dari reruntuhan rumah yang dibom oleh pasukan Zionis Israel di #Gaza timur di tengah serangan brutal dan pembantaian di lingkungan Shujaiya. pic.twitter.com/1rWpYqihjX— Nour Naim| نُور (@NourNaim88) 27 Juni 2024“Ribuan jenazah anak-anak yang hilang masih terkubur di bawah reruntuhan, dan tidak satu pun dari jumlah tersebut termasuk ribuan pelanggaran yang dilaporkan sejauh ini pada tahun 2024,” tegasnya.Pejabat UNICEF juga menyoroti hambatan yang menghambat pengiriman bantuan ke Gaza, yang berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akut. Ia mencatat bahwa “setelah hampir sembilan bulan konflik yang mengerikan, UNICEF dan aktor kemanusiaan lainnya masih berjuang untuk menjangkau mereka yang membutuhkan.”Dia lebih lanjut menyerukan “gencatan senjata total” di Gaza, di mana banyak anak-anak meninggal akibat kelaparan yang diberlakukan oleh Zionis “Israel” di wilayah yang terkepung.Perang di Gaza membuat lebih dari 17.000 anak menjadi yatim piatu, kata GubernurDalam sebuah pengungkapan yang memilukan, Kantor Media Pemerintah di Gaza melaporkan pada hari Senin bahwa lebih dari 17.000 anak menjadi yatim piatu sejak dimulainya genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza lebih dari delapan bulan lalu.Yang lebih mengejutkan lagi, menurut Kantor Media Pemerintah di Gaza, tiga persen dari anak-anak yatim piatu di wilayah tersebut secara tragis kehilangan kedua orang tuanya akibat agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung.Save the Children, sebuah organisasi kemanusiaan terkemuka untuk anak-anak, melaporkan bahwa sekitar 21.000 anak-anak Palestina diyakini hilang akibat serangan intensif Zionis “Israel” di Gaza. Perkiraan ini mencakup sekitar 17.000 anak yang terpisah dari keluarganya dan tidak didampingi, serta sekitar 4.000 anak yang dikhawatirkan hilang di bawah reruntuhan.Organisasi tersebut juga menyoroti bahwa beberapa anak mungkin dikuburkan di kuburan tak bertanda, sementara yang lain dihilangkan secara paksa, termasuk mereka yang diculik dan dibawa keluar dari Gaza.“Keluarga tersiksa oleh ketidakpastian keberadaan orang yang mereka cintai. Tidak ada orang tua yang harus menggali reruntuhan atau kuburan massal untuk mencoba menemukan jenazah anak mereka. Tidak ada anak yang boleh sendirian, tanpa perlindungan di zona perang. Tidak ada anak yang boleh ditahan atau disandera,” kata Jeremy Stoner, direktur regional Save the Children untuk Timur Tengah.Dia menekankan pentingnya gencatan senjata di Gaza, dan menggambarkannya sebagai hal yang penting untuk mendukung anak-anak yang hilang dan mencegah kehancuran lebih lanjut terhadap keluarga mereka.Zionis 'Israel' membunuh lebih dari 14.000 anakAwal tahun ini, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) melaporkan bahwa Zionis “Israel” telah membunuh lebih dari 14.000 anak di Gaza sejak 7 Oktober, dan banyak lagi yang mati kelaparan karena kekurangan gizi akibat blokade total Zionis Israel.Anak-anak Gaza sekarat karena kelaparan💔 pic.twitter.com/N3KIWAupkC— Emelia 🇲🇾 (@Bernadotte22) 27 Juni 2024“Sejak Oktober, Gaza telah menghadapi kekerasan tanpa henti yang telah menewaskan lebih dari 37.000 orang, termasuk ribuan anak-anak,” menurut laporan Save the Children.Pada tanggal 9 Juni, laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa sekitar 250 anak-anak Palestina belum ditemukan di Tepi Barat yang diduduki.[IT/r]