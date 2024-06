Pejabat AS: 'Logika Nasrallah.. Adakah Semuanya Terkait dengan Gaza'

Smoke billowing above the Lebanese village of Mays al-Jabal during Israeli bombardment

IslamTimes - Seorang pejabat senior pemerintahan Biden menolak persamaan Sayyid Hassan Nasrallah yang menghubungkan operasi Hizbullah di Utara dengan Gaza, dengan menyatakan, "Sejujurnya, kami sepenuhnya menolak logika ini."

Upaya pemerintahan Biden untuk mengurangi meningkatnya ketegangan perbatasan antara Zionis “Israel” dan Hizbullah di Lebanon selatan menghadapi tantangan yang signifikan karena rumitnya mencapai gencatan senjata di Gaza, The Wall Street Journal melaporkan, mengutip pejabat AS, pada hari Kamis (27/6).Pemerintah AS mengklaim bahwa meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan utara tidak bisa bergantung pada pencapaian gencatan senjata di Gaza, dan mengklaim bahwa mereka secara aktif terlibat dalam inisiatif diplomatik untuk mengatasi ketegangan di Utara setelah upaya yang gagal untuk merundingkan penghentian permusuhan di Selatan dengan Hamas.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah menegaskan kembali bahwa gerakan Perlawanan akan melanjutkan serangannya terhadap sasaran Zionis Israel sampai perang di Gaza berakhir.Upaya utusan khusus AS Amos Hochstein untuk membuat perjanjian yang mencakup penarikan kembali Hizbullah dari perbatasan telah ditolak mentah-mentah, kata laporan itu.Mengenai masalah ini, seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu, "Logika Nasrallah... adalah bahwa semuanya terkait dengan Gaza, dan sampai ada gencatan senjata di Gaza, penembakan terhadap Zionis Israel tidak akan berhenti,' menambahkan, 'Sejujurnya, kami sepenuhnya menolak logika ini.'Namun, menjadi jelas bagi Zionis “Israel” bahwa perang melawan Hizbullah akan menjadi tugas yang jauh lebih berat daripada perang yang dilancarkan melawan Hamas di Gaza, karena kelompok Lebanon tersebut diperkirakan memiliki gudang senjata lebih dari 150.000 roket dan rudal. , beberapa di antaranya dapat mencapai Tel Aviv dan daerah Zionis Israel lainnya, melewati pertahanan anti-udara Zionis "Israel".David Schenker, yang menjabat sebagai pejabat tinggi Departemen Luar Negeri untuk Timur Tengah pada masa pemerintahan Trump, menyatakan, “Mengingat kekhawatiran tentang dampak buruk perang Hizbullah-Israel dan kemungkinan Iran ikut serta, pemerintahan Biden mengambil tindakan besar upaya diplomatik untuk menunda konflik yang pada akhirnya tidak dapat dihindari.”“Kami sedang menjalani proses diplomasi,” kata pejabat senior pemerintah kepada wartawan. “Kami sedang melakukan konsultasi yang cukup intensif dengan Israel, Lebanon, dan lainnya.”Pekan lalu, Sayyed Nasrallah menggarisbawahi dalam pidatonya di televisi tentang peran penting yang dimainkan oleh front dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Zionis Israel.“Musuh mengetahui dengan baik bahwa kami telah mempersiapkan diri menghadapi hari-hari terburuk dan mengetahui apa yang menantinya, itulah sebabnya musuh telah dihalangi selama 8-9 bulan terakhir,” kata Sayyid Nasrallah.Dia menekankan bahwa tidak ada lokasi di Palestina yang diduduki yang aman dari rudal dan drone Hizbullah. “Musuh tahu bahwa tidak akan ada tempat yang aman dari rudal dan drone kami, dan [serangan kami] tidak akan berupa pemboman acak.”Sayyid Nasrallah menggambarkan konfrontasi yang sedang berlangsung ini sebagai pertempuran terbesar sejak tahun 1948 dengan cakrawala yang jelas dan cerah yang akan mengubah wajah kawasan dan membentuk masa depannya.Ia menyimpulkan dengan menegaskan kembali ketabahan dan kesiapan Hizbullah untuk terlibat dalam pertempuran bersejarah ini hingga meraih kemenangan. “Kami menegaskan soliditas posisi dan kesiapan kami untuk melanjutkan sikap bersejarah, kemanusiaan, dan moral ini hingga kemenangan,” tutupnya.Perlu dicatat bahwa sehari setelah pendudukan Zionis Israel melancarkan perang brutalnya di Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023, Hizbullah memulai operasinya terhadap sasaran militer dan tentara Israel untuk mendukung rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Perlawanan mereka, yang menghubungkan penghentian serangan mereka. untuk mengakhiri agresi Israel yang sedang berlangsung.[IT/r]