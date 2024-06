Memberi Makan Monster: AS Memberikan Bantuan Keamanan $6,5 Miliar kepada ‘Israel’ sejak Perang Gaza Dimulai

United States provided $6.5 billion in security assistance to “Israel” since genocidal war on the Gaza Strip

IslamTimes - Amerika Serikat dilaporkan telah memberikan bantuan keamanan senilai $6,5 miliar kepada Zionis “Israel” sejak entitas pendudukan melancarkan perang genosida di Jalur Gaza.

Mengutip seorang pejabat senior pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang tidak disebutkan namanya, The Washington Post melaporkan pada hari Rabu (26/6) bahwa hampir setengah dari jumlah tersebut diberikan pada bulan lalu saja.“Ini adalah upaya yang sangat besar,” kata pejabat itu, seraya menambahkan bahwa angka tersebut diumumkan dalam diskusi antara pejabat senior Gedung Putih dan menteri urusan militer Israel Yoav Gallant di Washington minggu ini.Laporan tersebut mengatakan bahwa pejabat AS telah mengungkapkan jumlah tersebut “sebagai indikasi mendalam dan kompleksnya dukungan AS terhadap Zionis ‘Israel’.”Lebih lanjut dikatakan bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan klaim Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu bahwa Washington telah menempatkan “hambatan” dalam aliran senjatanya.Dalam sebuah video yang diposting ke X pada hari Selasa (25/6), Netanyahu menuduh pemerintahan Biden “menahan” senjata dan amunisi yang akan dikirim ke Tel Aviv.Dukungan militer AS kepada Zionis “Israel”, termasuk pasokan senjata mematikan senilai miliaran dolar, membantu genosida warga Palestina di Gaza dan memperpanjang bencana perang tersebut.AS tetap menjadi sekutu terpenting Zionis “Israel” dan pemasok senjata terbesar. Mereka telah memberi Zionis “Israel” dukungan senjata dan intelijen selama perang Gaza, dan memblokir resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di wilayah Palestina yang terkepung.[IT/r]