Anggota Parlemen Terkemuka AS dari Partai Republik Menyerukan Agar Dermaga Gaza Ditutup dan Diganti dengan Jalur Darat

IslamTimes - Seorang anggota parlemen senior Partai Republik AS telah meminta pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menutup apa yang disebut sebagai dermaga bantuan yang dibangun di lepas pantai Jalur Gaza, dengan menyebut bahwa struktur tersebut tidak efektif, berisiko, dan hanya membuang-buang uang.

“Saya mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan operasi yang gagal ini sebelum bencana lebih lanjut terjadi dan mempertimbangkan cara alternatif pengiriman bantuan kemanusiaan berbasis darat dan udara,” tulis Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR, Mike Rogers, dalam suratnya pada hari Kamis (27/6).Rogers berpendapat bahwa apa yang disebut Joint Logistics Over the Shore (JLOTS), yang menelan biaya setidaknya $320 juta, adalah "pemborosan uang pembayar pajak" dan telah membahayakan nyawa personel AS.Surat itu dikirim ke Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken“Hingga 19 Juni, JLOTS baru beroperasi sekitar 10 hari dan baru memindahkan 3.415 metrik ton ke pantai di Gaza,” kata Rogers.Dia juga mencatat bahwa tiga anggota militer AS menderita cedera non-tempur saat ditempatkan di dermaga.Rogers telah lama menyuarakan kritik mengenai efisiensi dermaga AS di Gaza dan menyerukan agar dermaga tersebut dibongkar, namun ia belum pernah mengungkapkan pandangan tersebut sebelumnya dalam surat tertulis resmi kepada pemerintahan Biden.Hingga Selasa, dermaga tersebut telah berhasil mengirimkan 8.332 palet bantuan. Namun sekitar 84% dari mereka telah berada di pantai Gaza di daerah penampungan, dan menunggu untuk diambil oleh PBB untuk didistribusikan.Dermaga ini membutuhkan sekitar 1.000 personel militer untuk beroperasi, dan diperkirakan akan menelan biaya setidaknya $230 juta bagi AS selama 90 hari pertama operasi.Sebagian dari dermaga Gaza yang dibangun AS runtuh dan tersapu ke laut pada tanggal 25 Mei ketika gelombang membawanya menuju pantai kota Ashdod, yang terletak sekitar 40 kilometer (24,8 mil) selatan Tel Aviv, di wilayah yang diduduki Israel pada tahun 1948.Militer Amerika Serikat mengumumkan pada 7 Juni bahwa mereka telah memasang kembali struktur tersebut.Biden mengklaim dalam pernyataan kenegaraannya pada bulan Maret bahwa dermaga Gaza akan “menerima pengiriman dalam jumlah besar yang membawa makanan, air, obat-obatan dan tempat perlindungan sementara.”Zionis Israel melancarkan serangan gencar ke Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas melakukan Operasi Badai al-Aqsa terhadap entitas pendudukan sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Rezim Tel Aviv sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 37.765 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 86.429 lainnya, menurut kementerian kesehatan yang berbasis di Gaza.Entitas pendudukan juga telah memberlakukan “pengepungan total” terhadap wilayah tersebut, memutus bahan bakar, listrik, makanan, dan air bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di sana.[IT/r]