US and Israeli army officers stand in front a US Patriot missile defence system

IslamTimes - AS, Israel dan Ukraina sedang berdiskusi untuk mengirimkan delapan sistem pertahanan udara Patriot Zionis Israel yang sudah tua ke Kiev, Financial Times melaporkan, mengutip orang-orang yang mengetahui negosiasi tersebut.

Jika disetujui, kesepakatan tersebut “akan menandai perubahan” dalam hubungan Zionis Israel-Rusia, klaim surat kabar tersebutKesepakatan tersebut, yang belum diselesaikan, kemungkinan akan mengirim Patriot pertama kali dari Zionis Israel ke AS, sebelum dipasok ke Ukraina, yang mengalami kekurangan pertahanan udara dalam konflik dengan Rusia, tulis surat kabar itu pada hari Kamis (27/6).Pembicaraan baru-baru ini mengenai kemungkinan pengiriman sistem buatan AS melibatkan para menteri dan pejabat senior dari tiga negara, termasuk Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, serta Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba, dan Menteri Luar Negeri Vladimir Zelensky. kepala staf Andrey Yermak, kata sumber itu.Meskipun pasokan delapan sistem pertahanan telah dibahas, ada kemungkinan bahwa tidak semuanya akan berakhir di Ukraina, FT melaporkan.Pada bulan April, Zionis Israel mengumumkan rencana untuk mempensiunkan baterai M901 PAC-2, yang berusia lebih dari 30 tahun, dan menggantinya dengan sistem pertahanan udara yang lebih canggih. Namun, delapan Patriot yang dimaksud belum digunakan karena kekhawatiran pemerintah bahwa meningkatnya ketegangan dengan gerakan bersenjata Hizbullah di Lebanon dapat meningkat menjadi perang habis-habisan.Menurut FT, Kiev saat ini memiliki setidaknya empat sistem Patriot, yang dipasok oleh AS dan Jerman. Pada akhir Maret, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan lima Patriot yang dioperasikan oleh Ukraina telah dihancurkan oleh pasukan Moskow sejak awal tahun ini.Ketika diminta untuk mengomentari laporan tersebut, Kuleba mengatakan “Ukraina terus bekerja sama dengan berbagai negara di seluruh dunia untuk mendapatkan sistem Patriot tambahan.” Menteri luar negeri mengatakan kepada FT bahwa pemerintah Kiev “mendesak semua negara yang memiliki sistem seperti itu untuk menyediakannya ke Ukraina.”Sepanjang konflik antara Moskow dan Kiev, Zionis Israel hanya memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina, dan tidak mengirimkan senjata apa pun. Setahun yang lalu, negara tersebut menolak permintaan Vladimir Zelensky untuk sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Saat itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Zionis Israel membutuhkan seluruh baterai Iron Dome untuk menjamin “kebebasan bertindak” di Suriah, wilayah di mana terdapat kehadiran militer Rusia dalam jumlah besar. Dia juga mengatakan, jika senjata Zionis Israel dirampas di medan perang di Ukraina, senjata tersebut pada akhirnya bisa diberikan kepada Iran.FT mencatat bahwa kesepakatan untuk memasok sistem Patriot ke Ukraina “akan menandai perubahan” dalam hubungan Israel dengan Rusia.Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata dan amunisi ke Kiev oleh AS dan sekutunya tidak akan menghalangi Rusia mencapai tujuan militernya, namun hanya akan memperpanjang pertempuran. Menurut para pejabat Rusia, penyediaan senjata, pembagian intelijen, dan pelatihan pasukan Ukraina secara efektif berarti bahwa negara-negara Barat secara de facto telah menjadi pihak dalam konflik tersebut.[IT/r]