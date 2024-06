Trump: Biden Seperti Orang ‘Palestina’ 

US President Joe Biden

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah bertindak “seperti orang Palestina” dalam pendekatannya terhadap konflik Zionis Israel-Hamas dengan gagal membantu negara Yahudi tersebut melenyapkan kelompok militan yang berbasis di Gaza, klaim Donald Trump dalam debat presiden AS yang pertama pada hari Kamis (27/6).

Mantan presiden AS tersebut menuduh penggantinya gagal membantu Zionis Israel “menyelesaikan tugas” melawan HamasDalam segmen kebijakan luar negeri dari pertarungan antara dua calon presiden AS yang dimoderatori CNN di Atlanta, Georgia, Trump mengkritik Biden karena gagal dalam berbagai bidang, termasuk dalam penanganan konflik di Gaza.Biden menyatakan bahwa dia telah mendapatkan kesepakatan menyeluruh mengenai rencana tiga tahap untuk mengakhiri perang di Gaza, yang menurutnya telah didukung oleh “semua orang mulai dari Dewan Keamanan PBB, langsung dari G7 hingga Zionis Israel dan [Perdana Menteri Benjamin] Netanyahu.”“Satu-satunya yang ingin perang terus berlanjut adalah Hamas,” kata Biden.Namun Trump mengklaim bahwa lawannya salah jika berpikir bahwa Hamas adalah “satu-satunya yang ingin terus maju” dan menyatakan bahwa Zionis Israel adalah “satu-satunya yang ingin mundur.” Mantan presiden tersebut bersikeras bahwa Washington seharusnya membiarkan Negara Yahudi “menyelesaikan tugasnya” melawan militan Palestina.“Dia tidak mau melakukannya. Dia menjadi seperti orang Palestina,” kata Trump tentang Biden. “Tetapi mereka tidak menyukainya karena dia orang Palestina yang sangat buruk. Dia orang yang lemah.”Biden mengakui bahwa pemerintahannya telah menahan satu pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Zionis Israel tetapi berpendapat bahwa amunisi tersebut “tidak berfungsi dengan baik di daerah berpenduduk” dan “membunuh banyak orang yang tidak bersalah.”Namun, ia mengklaim bahwa pemerintahannya telah memberi Zionis Israel segala jenis senjata dan telah “menyelamatkan Zionis Israel,” membuktikan bahwa AS adalah “produsen dukungan terbesar bagi Zionis Israel dibandingkan siapa pun di dunia.”“Kami akan terus mengirimkan para ahli dan orang-orang intelijen kami sehingga mereka bisa mengalahkan Hamas seperti yang kami lakukan terhadap Bin Laden,” kata presiden tersebut, yang menunjukkan bahwa Hamas telah “sangat lemah” dan “harus dilenyapkan.”Zionis Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah kelompok militan Palestina melancarkan serangan mendadak di selatan negara itu, menyandera lebih dari 200 orang dan menyebabkan lebih dari 1.200 orang tewas. Kampanye militer telah menimbulkan kehancuran yang luas di Gaza; lebih dari 37.000 orang tewas selama berbulan-bulan pertempuran, menurut kementerian kesehatan daerah kantong tersebut.[IT/r]