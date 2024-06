Pemerintahan Biden Mengusulkan Bahasa Baru untuk Proposal Gencatan Senjata

Israeli occupation forces tanks are seen in Wadi Gaza, central Gaza Strip, Palestine

IslamTimes - Pemerintahan Biden telah mengusulkan revisi bahasa untuk kemungkinan perjanjian gencatan senjata antara Zionis “Israel” dan Perlawanan Palestina, yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan yang diduga menghambat perjanjian tersebut, sementara Netanyahu tetap fokus pada pencapaian tujuan perang dan menyarankan kesepakatan “parsial”.

Pemerintahan Biden baru-baru ini mengusulkan revisi bahasa untuk bagian-bagian dari perjanjian gencatan senjata potensial antara Zionis “Israel” dan Hamas, menurut sumber yang dikutip dalam laporan Axios.Laporan tersebut mengklaim bahwa Hamas sebelumnya menolak usulan AS untuk melakukan gencatan senjata. Namun, telah berulang kali ditunjukkan bahwa Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu tidak tertarik untuk mencapai kesepakatan tersebut, malah memilih untuk mencapai “tujuan perangnya” sementara ia menyarankan perjanjian “sebagian” minggu lalu.Proposal revisi pemerintahan Biden, yang awalnya didasarkan pada rencana Israel yang disetujui oleh kabinet perang “Israel” dan didukung oleh Presiden AS Joe Biden, berupaya mempertahankan pendekatan tiga fase.Baru-baru ini, Netanyahu menyarankan untuk beralih ke “kesepakatan parsial” dengan Hamas, dengan harapan dapat membebaskan beberapa tawanan Zionis Israel yang ditahan di Jalur Gaza sambil melanjutkan perang genosida Tel Aviv.Menanggapi niat perdana menteri pendudukan Israel untuk terus melancarkan perang genosida terhadap rakyat Palestina, Hamas merilis sebuah pernyataan pada hari Senin, yang menunjukkan perbedaan yang jelas antara pernyataan Netanyahu dan klaim Presiden AS Joe Biden, yang mengatakan bahwa Zionis "Israel" telah menyetujui proposal gencatan senjata yang disponsori AS.Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan bahwa posisi yang diutarakan Netanyahu dalam wawancara yang diadakannya pada tanggal 24 Juni “menegaskan kesinambungan perang genosida terhadap warga sipil tak bersenjata di Jalur Gaza.”Gerakan ini menekankan bahwa Netanyahu hanya menginginkan “kesepakatan parsial” yang memungkinkan pendudukan Zionis Israel untuk merebut kembali beberapa tawanannya.“Ini adalah penegasan yang jelas atas penolakannya [Netanyahu] terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini dan usulan Presiden AS Joe Biden, bertentangan dengan apa yang coba dipasarkan oleh pemerintah AS sebagai dugaan [persetujuan Zionis Israel atas proposal tersebut],” Hamas menyatakan.Upaya melakukan perubahan tahap keduaMenurut laporan Axios, fokus upaya AS saat ini berkaitan dengan Pasal 8 proposal gencatan senjata, yang berkaitan dengan negosiasi antara Zionis “Israel” dan Hamas selama tahap pertama perjanjian, yang menetapkan kondisi untuk tahap selanjutnya, termasuk mencapai tujuan. ketenangan berkelanjutan di Gaza.Hamas ingin perundingan ini berkonsentrasi pada pertukaran tahanan Palestina dengan tawanan Israel, sementara Israel berupaya mengatasi masalah yang lebih luas, seperti demiliterisasi Gaza.Para pejabat AS telah merancang bahasa baru untuk Pasal 8 guna menyelaraskan prioritas-prioritas yang berbeda ini, dan mendorong Qatar dan Mesir untuk membujuk Hamas agar menerima ketentuan-ketentuan yang direvisi tersebut.[IT/r]