Lebih dari 27 Ribu Rudal dan Bom Buatan AS Dijatuhkan ke Warga Gaza

US sent 'Israel' at least 14K 2,000-pound bombs

IslamTimes - Amerika Serikat telah memberikan lebih dari 27.000 bom dan rudal kepada entitas apartheid Zionis “Israel” sejak perang di Gaza dimulai.

Menurut Reuters, dua pejabat AS yang mengetahui masalah ini melaporkan bahwa sejak 7 Oktober 2023, Amerika Serikat telah mengirimkan setidaknya 14.000 bom Mark-84 berbobot 500 pon, 3.000 rudal udara-ke-darat Hellfire, 1.000 bom penghancur bunker, 2.600 bom udara-ke-darat lainnya, dan berbagai jenis amunisi untuk entitas Zionis “Israel”.Statistik ini menunjukkan bahwa meskipun ada kecaman internasional dan tekanan masyarakat, tidak ada penurunan signifikan dalam dukungan militer AS terhadap entitas apartheid.Tom Karako, peneliti senior di Program Keamanan Internasional, menyoroti bahwa skala pengiriman ini menggarisbawahi besarnya dukungan AS terhadap Tel Aviv.Departemen Perang AS secara terbuka mengumumkan bahwa mereka telah memasok lebih dari 50.000 proyektil M795 155mm ke entitas Zionis “Israel” sejak awal Operasi Banjir Al-Aqsa, yang terutama digunakan dalam sistem howitzer.Selain itu, Pentagon telah mengirimkan 30.000 detonator M4 untuk howitzer, bersama dengan ribuan artileri dan peluru tank.Pemerintahan Biden yakin mereka tidak perlu memberi tahu Kongres tentang pengiriman bantuan militer dalam jumlah kecil, meskipun media AS telah melaporkan penjualan peralatan militer lainnya ke entitas apartheid Zionis “Israel”, termasuk peralatan untuk mengubah bom konvensional menjadi amunisi berpemandu dengan sistem navigasi.[IT/r]