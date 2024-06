Media Israel: Gallant Menyarankan Kabinet untuk Menghindari Perang dengan Lebanon

Israeli Security Minister Yoav Gallant meets with US Defense Secretary Lloyd Austin at the Pentagon

Menteri Keamanan Zionis Israel Yoav Gallant berusaha menemukan jalan menuju "deeskalasi dengan Lebanon" selama rapat kabinet tetapi gagal meyakinkan Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir, media Zionis Israel melaporkan pada hari Sabtu (29/6).Media menjelaskan, saat musyawarah di kabinet, Gallant merinci pembahasan yang terjadi selama kunjungannya ke Amerika Serikat.Mereka mengindikasikan bahwa Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sepakat bahwa "jika perang dengan Lebanon dapat dicegah melalui pengaturan, itu akan menjadi hal yang baik."Media Israel melaporkan bahwa Ben-Gvir "percaya bahwa perang harus tetap ada," dan Dermer menjelaskan kepadanya bahwa meskipun ada perang di Lebanon, perang itu "pada akhirnya akan berakhir dengan kesepakatan."Menteri Urusan Strategis Israel juga menyatakan dukungannya untuk mengupayakan pengaturan yang akan mencegah perang dengan Lebanon.Menurut media Zionis Israel, semua orang di kabinet, kecuali Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, kini percaya bahwa "perang pada akhirnya dapat dihindari dan pengaturan dapat dicapai."Dalam kunjungannya baru-baru ini ke Amerika Serikat, Gallant terlibat dalam diskusi dengan para pejabat Amerika mengenai hal-hal penting mengenai perang yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh pendudukan Israel, khususnya dengan fokus pada front utama di Gaza dan Lebanon.Menurut laporan The New York Times, para pejabat Amerika mencatat perubahan signifikan dalam pendirian Gallant terhadap apa yang sebelumnya dia sebut sebagai "penghancuran Hamas dan Hizbullah."Awalnya, setelah Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Perlawanan Palestina pada 7 Oktober 2023, pendirian Gallant adalah bahwa "Zionis Israel seharusnya merespons dengan mencoba menghancurkan Hamas dan Hizbullah." Namun, pandangannya telah berubah, dan kini menyatakan bahwa "membuka front baru adalah hal yang tidak diinginkan."Surat kabar tersebut menyoroti bahwa para pejabat AS yakin pemerintah Zionis Israel terpecah mengenai "kebijaksanaan membuka front yang lebih besar dengan Hizbullah di utara."The New York Times juga menyebutkan bahwa para pejabat AS telah menyatakan bahwa menghentikan pertempuran di Gaza akan menjadi cara paling aman untuk "meredakan perselisihan antara Zionis Israel dan Hizbullah."Serangan Zionis Israel ke Lebanon berisiko menimbulkan perang regionalDalam pertemuan di Pentagon, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan kepada Gallant bahwa diplomasi adalah pilihan terbaik seiring meningkatnya kekhawatiran akan perang besar-besaran.Austin mengatakan kepada wartawan bahwa perang lain akan terjadi secara regional, dengan “konsekuensi buruk bagi Timur Tengah,” dan menambahkan bahwa “diplomasi sejauh ini merupakan cara terbaik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.”Awal pekan ini, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Angkatan Udara Charles Q. Brown, memperingatkan bahwa serangan besar-besaran Israel terhadap Lebanon akan berisiko menimbulkan respons Iran, sehingga memicu perang yang lebih luas yang dapat menempatkan pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut dalam bahaya.Brown mengatakan kepada wartawan di Botswana bahwa AS kemungkinan besar tidak akan mampu membantu Zionis “Israel” “mempertahankan diri” melawan perang yang lebih luas dengan Hizbullah di Lebanon seperti yang terjadi pada bulan April.Dia menunjuk pada potensi amunisi jarak pendek Hizbullah, yang akan lebih sulit dicegat karena berbagai faktor.Jenderal tersebut mengatakan bahwa AS akan terus berbicara dengan para pemimpin Israel dan memperingatkan mereka agar tidak memperluas perang di wilayah tersebut.Komentar Brown muncul ketika komando politik dan militer Zionis Israel mengancam perang terhadap Lebanon.Hal ini terjadi ketika Misi Tetap Iran untuk PBB pada hari Sabtu memperingatkan bahwa serangan besar-besaran Zionis Israel terhadap Lebanon akan mengarah pada perang yang “melenyapkan” dan menempatkan semua pilihan “di atas meja.”“Meskipun Iran menganggap propaganda rezim Zionis mengenai niat menyerang Lebanon sebagai perang psikologis, jika mereka melancarkan agresi militer besar-besaran, perang yang menghancurkan akan terjadi. Semua pilihan, termasuk keterlibatan penuh semua Front Perlawanan, ada di meja perundingan," kata duta iran di PBB.Meskipun Iran menganggap propaganda rezim Zionis mengenai niat menyerang Lebanon sebagai perang psikologis, namun jika Iran melancarkan agresi militer besar-besaran, perang yang menghancurkan akan terjadi. Semua opsi, termasuk. keterlibatan penuh seluruh Front Perlawanan, sudah dibahas.— Misi I.R.IRAN untuk PBB, NY (@Iran_UN) 28 Juni 2024 [IT/r]