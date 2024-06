Oknum dan Kelompok di balik Jaringan Kebencian yang Ditujukan kepada Warga Pro-Palestina Terbongkar

IslamTimes - Shirion Collective, yang beroperasi sejak akhir tahun 2023, menggunakan platform seperti X, Telegram, dan GoFundMe untuk mengoordinasikan penyebaran propaganda pro-Zionis "Israel" dan anti-Palestina.

Daniel Linden, seorang pengusaha teknologi yang tinggal di Florida adalah tokoh kunci dalam Shirion Collective, sebuah jaringan disinformasi pro-Zionis "Israel" yang berupaya membentuk opini publik anti-Gaza di AS, Australia, dan Inggris, ungkap The Guardian.Shirion telah menyerang para aktivis pro-Palestina, yang mencakup banyak orang Yahudi, menawarkan hadiah atas identitas para pengunjuk rasa pro-Palestina, menyebarkan cerita konspirasi yang berpusat pada tokoh-tokoh seperti George Soros, dan membual tentang platform pengawasan AI sambil hanya memberikan beberapa rincian konkret tentang bagaimana teknologi itu bekerja.Studi The Guardian memeriksa data publik dan materi sumber terbuka untuk memverifikasi bukti yang diberikan oleh White Rose Society, sebuah kelompok penelitian anti-fasis Australia.Linden mendirikan upaya crowdfunding Shirion dan tampaknya memainkan peran kunci dalam mengelola profil media sosial jaringan tersebut dan mengatur operasi grup melalui saluran Telegram. Beroperasi sejak akhir tahun 2023, mereka menggunakan X, Telegram, dan GoFundMe untuk mengoordinasikan penyebaran lebih lanjut propaganda pro-Zionis "Israel" dan anti-Palestina, serta intimidasi terhadap pengunjuk rasa pro-Palestina.Shirion mengidentifikasi dirinya, dalam kedua biografi X-nya, sebagai "kolektif pengawasan" dan "jaringan pengawasan" yang mencari "sidik jari digital" untuk "secara agresif melacak apa yang tidak dilakukan oleh LSL [media arus utama]" dan "secara agresif melacak dan mengungkap antisemitisme."Kelompok ini menjalankan saluran Telegram pribadi dengan 885 anggota di mana mereka mengoordinasikan aktivitas online, seperti pelaporan akun secara massal.Shirion melakukan dua kampanye penggalangan dana GoFundMe pada bulan April dan Mei 2024 untuk mengumpulkan lebih dari $57.000 karena menempatkan kendaraan dengan rekaman tanggal 7 Oktober di monitor layar besar di dekat kampus-kampus AS.Shirion mulai mengiklankan "hadiah" mulai dari $500 hingga $10.000 di X pada akhir tahun 2023 untuk mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam protes pro-Palestina yang mereka anggap "antisemit".Pada bulan-bulan berikutnya, Shirion memberikan banyak penghargaan bagi mereka yang membantu mereka mengidentifikasi orang-orang tersebut.Shirion juga mempromosikan Islamofobia dan kebencian anti-Palestina, sambil mengagungkan kematian dan kehancuran di Gaza serta kekerasan terhadap pendukungnya di Barat, dan sering kali mendukung pembunuhan warga Palestina di Gaza.Pada tanggal 27 April, mereka menanggapi postingan X yang menampilkan pemandangan kerusakan di Gaza: "Suka bahwa Gaza terlihat seperti Itu sekarang."Mereka juga berulang kali memuji kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa pro-Palestina di AS dan mengagungkan kekerasan terhadap jurnalis yang mereka sebut “Marxis”.Heidi Beirich, salah satu pendiri dan kepala strategi di Proyek Global Melawan Kebencian dan Ekstremisme, menyatakan bahwa teori konspirasi Soros “selalu secara implisit dikaitkan” dengan antisemitisme, dan menambahkan bahwa “aneh bahwa [Linden] sekaligus sangat pro-Zionis Israel dan juga menyebarkan teori konspirasi antisemit."Shirion sering mengungkapkan teori konspirasi mengenai Muslim, termasuk teori yang membayangkan pengambilalihan Muslim di Eropa dan memposting video pengunjuk rasa pro-Palestina yang mempelajari seni bela diri Haiti dengan tuduhan bahwa mereka "Mempraktikkan Teknik Pembantaian terhadap Yahudi."Shirion sering membuat klaim yang berlebihan tentang hubungannya dan teknologi AI yang dijanjikan akan digunakan untuk mendeteksi lawan yang dibayangkan, mengklaim di X bahwa ia memiliki kontak dengan NYPD, FBI, intelijen Israel, dan Polisi Met di London.Mereka mengklaim telah membangun teknologi AI "Project Maccabee", untuk "PERLINDUNGAN dan kelangsungan hidup rakyat kita" dan "MENYEDIAKAN antisemit busuk ini," meskipun tidak pernah memamerkan operasinya dan gagal menunjukkan bahwa kemampuannya mengungguli kemampuan sumber terbuka penyelidik intelijen amatir. .Zionis "Israel" telah menghidupkan kembali entitas yang kontroversial sebagai bagian dari operasi hubungan masyarakat yang lebih besar untuk menargetkan kampus-kampus Amerika dan mendefinisikan kembali antisemitisme dalam hukum Amerika, The Guardian baru-baru ini mengungkapkan melalui bukti-bukti yang telah mereka temukan.Amichai Chikli, seorang menteri Likud di pemerintahan Israel, memberi pengarahan kepada parlemen Israel pada bulan November tentang kemungkinan tanggapan terhadap protes anti-perang di seluruh AS. Dia menyatakan bahwa pendudukan harus "menyerang", dan mengatakan kepada anggota Knesset Zionis Israel bahwa ada dana untuk upaya penolakan yang tidak bergantung pada hubungan masyarakat dan iklan berbayar yang biasa dilakukan pemerintah pendudukan.Dia menjelaskan bahwa hal tersebut terdiri dari 80 inisiatif yang saat ini sedang berlangsung untuk melobi kegiatan “yang harus dilakukan dengan cara ‘Konser’,” mengacu pada peluncuran kembali program pemerintah Zionis Israel secara besar-besaran yang dikenal sebagai Kela Shlomo, yang oleh Zionis “Israel” disebut sebagai “kegiatan kesadaran massa”. ditujukan terutama ke Amerika dan Eropa.Sekarang dikenal sebagai Voices of Zionis Israel, organisasi ini sebelumnya berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang memimpin upaya untuk memberlakukan undang-undang negara anti-BDS yang menghukum orang Amerika yang melakukan boikot atau tindakan non-kekerasan lainnya terhadap Zionis "Israel".Dari Oktober hingga Mei, Chikli mengawasi setidaknya $8,6 juta kampanye pemerintah untuk mengubah wacana publik seputar Zionis "Israel".Pada bulan Desember, banyak anggota DPR dari Partai Republik secara terbuka mengutip temuan Institut Studi Antisemitisme dan Kebijakan Global (ISGAP) dalam pertanyaan mereka terhadap rektor universitas. ISGAP juga banyak terlibat dalam kampanye untuk menerapkan undang-undang baru yang mendefinisikan kembali antisemitisme dengan memasukkan beberapa kritik terhadap Zionis "Israel".[IT/r]