Pengunjuk Rasa Israel Mengatakan Pemerintahan Meninggalkan Utara, Selatan dan Segala Sesuatu di Antaranya'

Relatives and supporters of Israeli captives held in Gaza lift flags and placards as they demonstrate calling for their release in Tel Aviv

IslamTimes - Media Zionis Israel mengatakan puluhan ribu pemukim berkumpul di Tel Aviv untuk unjuk rasa anti-pemerintah terbesar dalam beberapa pekan terakhir.

Ratusan pemukim Zionis Israel memblokir lalu lintas di Persimpangan Amiad di Upper al-Jalil sebagai bagian dari demonstrasi mingguan anti-pemerintah yang diadakan di wilayah pendudukan, media Israel melaporkan pada hari Sabtu (29/6).Times of Israel menyoroti bahwa jumlah pemilih di Amiad Junction di Route 90 sangat tinggi, menyusul pawai dari kibbutz, yang baru-baru ini beberapa kali menjadi sasaran Hizbullah.💥Dari Amiad Junction terus ke utara hingga Mitzpe Ramon di selatan: 𝗟𝗶𝘃𝗲, 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹, 𝗜𝗧'𝗦 𝗦𝗔𝗧𝗨𝗥 𝗗𝗔𝗬 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧.(Oded Engel; Erez Volach) pic.twitter.com/5gXacU9s3y— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) 29 Juni 2024Menurut outlet tersebut, para pengunjuk rasa membawa spanduk yang mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya, dan salah satu posternya menuduh mereka "meninggalkan wilayah utara, selatan, dan segala sesuatu di antaranya."Hal ini terjadi ketika puluhan ribu warga Zionis Israel telah dievakuasi dari permukiman di wilayah pendudukan utara Palestina di sepanjang perbatasan dengan Lebanon di bawah serangan Hizbullah. Sejak tanggal 8 Oktober, kelompok Perlawanan Lebanon telah melakukan operasi terhadap sasaran militer Zionis Israel untuk mendukung Gaza, menghubungkan penghentian serangannya dengan berakhirnya agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza.Situs berita Zionis Israel juga menyebutkan bahwa puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul di Tel Aviv untuk unjuk rasa anti-pemerintah terbesar dalam beberapa pekan terakhir.Ribuan warga Israel berdemonstrasi di Tel Aviv, menuntut penggulingan pemerintahan Netanyahu karena menghalangi kesepakatan pertukaran dengan kelompok perlawanan di Gaza. pic.twitter.com/Y4OO6PMtpH— Jaringan Berita Quds (@QudsNen) 29 Juni 2024Ia menambahkan bahwa ribuan lainnya berbaris di Haifa dan berkumpul di al-Quds yang diduduki, serta di Beer al-Sabe' dan Mitzpe Ramon.Dalam konteks yang sama, "Forum Sandera dan Keluarga Hilang", yang mewakili beberapa kerabat tawanan Zionis Israel yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza sejak tanggal 7 Oktober, mengadakan rapat umum mingguan di tempat yang mereka sebut Lapangan Sandera di Tel Aviv.Menurut The Times of Israel, penyelenggara bertujuan untuk menekan pemerintah Zionis Israel agar menegosiasikan kesepakatan dengan Hamas untuk pembebasan para tawanan.Pejabat Zionis Israel mengklaim Perlawanan Palestina menyandera 251 orang pada 7 Oktober 2023, 116 di antaranya masih berada di Jalur Gaza. Dari jumlah tersebut, militer pendudukan Israel mengatakan 42 orang tewas, termasuk sedikitnya sembilan tentara.Perlawanan di Gaza telah menegaskan kembali bahwa pasukan pendudukan Israel telah membunuh tawanan mereka sendiri di Gaza karena pemboman mereka yang tidak pandang bulu dan brutal.Meskipun gerakan Hamas telah menegaskan kesiapannya untuk terlibat secara positif dengan perjanjian apa pun yang menjamin gencatan senjata, penarikan pasukan pendudukan Zionis Israel dari Gaza, dan perjanjian pertukaran tahanan yang adil, Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu mengatakan dia tidak akan menyetujui perjanjian apa pun yang menetapkan diakhirinya perang di Gaza, yang menunjukkan bahwa ia hanya terbuka terhadap kesepakatan "sebagian" yang akan memfasilitasi kembalinya tawanan yang masih ditahan oleh Perlawanan Palestina.[IT/r]