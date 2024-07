Kepala Bantuan PBB Mengecam Kelaparan Terjadi di Sudan dan Gaza

Martin Griffiths, United Nations Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator

IslamTimes - Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan mengkritik pencegahan bantuan ke Sudan dan Jalur Gaza di tengah bencana kelaparan yang mengancam nyawa ribuan orang.

Sudan sedang mengalami krisis yang “di luar imajinasi,” kepala bantuan PBB memperingatkan, dengan 750.000 orang menghadapi kelaparan dan kondisinya diperkirakan akan memburuk, The Guardian melaporkan pada hari Minggu (30/6).Martin Griffiths, diplomat Inggris yang pensiun sebagai wakil sekretaris jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan, meninggalkan jabatannya pada saat Sudan dan Gaza berada di ambang kelaparan bersejarah.Statistik terbaru dari Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) mengungkapkan bahwa 495.000 warga Palestina di Gaza menghadapi kondisi bencana, yang ditandai dengan “kekurangan makanan, kelaparan, dan kelelahan yang ekstrim,” selama enam bulan ke depan.Pada saat yang sama, IPC memperkirakan bahwa 755.262 orang di Sudan menghadapi kondisi bencana “fase 5” yang serupa, dengan tambahan 8,5 juta warga Sudan berada dalam keadaan darurat “fase 4”, yang ditandai dengan “malnutrisi akut dan tingkat penyakit yang sangat tinggi, serta risiko kematian akibat kelaparan meningkat pesat.”“Ini adalah angka yang mengejutkan. Ini di luar imajinasi,” ungkap Griffiths dalam wawancara untuk The Guardian. “Saya pikir secara historis ini adalah momen yang sangat besar.”Diplomat Inggris tersebut setuju dengan perkiraan para pejabat AS bahwa tanpa peningkatan akses kemanusiaan dan sumbangan internasional, situasi di Sudan dapat melampaui bencana kelaparan bersejarah di Ethiopia, yang menewaskan 1 juta orang antara tahun 1983 dan 1985.“Sudan memiliki tingkat kengerian yang sama, potensi tragedi, atau bahkan lebih buruk. Namun hal ini tidak bergerak ke arah yang benar, dan tidak mendapatkan perhatian internasional sebagaimana mestinya,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa, selama terjadinya bencana kelaparan di Etiopia, terdapat perhatian dan kemurahan hati internasional yang sangat besar, “sedangkan di Sudan, sebagian karena jurnalis tidak diberikan visa untuk pergi ke suatu tempat, maka sangat sulit untuk menyebarkan beritanya.”Rencana respons dan kebutuhan kemanusiaan Sudan tahun 2024, yang diluncurkan akhir tahun lalu, meminta dana sebesar $2,7 miliar untuk mengatasi krisis ini tetapi hanya menerima kurang dari 17% dana yang dibutuhkan.Menyinggung masalah ini, Griffiths mengatakan bahwa hal ini mencerminkan tingkat respons rata-rata global terhadap permohonan kemanusiaan.“Tragisnya, hal ini bukan sesuatu yang aneh saat ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa “hal ini sebagian disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan, namun pendanaan belum.”Selama pertempuran yang sedang berlangsung, Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter dituduh menghalangi upaya mediasi dan menghalangi akses bantuan kemanusiaan.Khususnya di Darfur, SAF dituduh mencegah bantuan melintasi perbatasan Adré dari Chad. Griffiths menyebutkan upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin melalui rezim inspeksi untuk memastikan tidak ada senjata yang menyertai bantuan pangan. Namun, dia memperingatkan bahwa waktu hampir habis untuk menghindari skenario terburuk.Zionis 'Israel' memegang tanggung jawab untuk memastikan keamanan bantuan kemanusiaan: GriffithsMengenai situasi di Gaza, Griffiths mengklaim bahwa jumlah warga Palestina yang menghadapi bencana kelaparan telah berkurang setengahnya sejak bulan Maret, ketika lebih dari satu juta orang berada dalam risiko, hal ini disebabkan oleh masuknya sejumlah bantuan kemanusiaan pada bulan Maret dan April.“Masyarakat dapat diselamatkan dari kelaparan dan penyakit jika bantuan tersedia, dan sebenarnya dapat diselamatkan dengan cukup cepat kembali dari jurang yang dalam,” tegasnya.Namun, sejak pembukaan kembali sebagian penyeberangan Gaza pada awal musim semi, pasukan pendudukan Zionis Israel melancarkan invasi ke Rafah, memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi ke wilayah tak bertuan di Gaza tengah, menutup dan menduduki penyeberangan utama Rafah, yang menghambat distribusi makanan.Griffiths menggarisbawahi bahwa Zionis “Israel” mempunyai tanggung jawab berdasarkan hukum internasional untuk menjamin keamanan bantuan kemanusiaan, “jadi tidak tepat untuk mengatakan bahwa mereka bukanlah masalahnya.”Di tempat lain, ia menunjuk pada pusat dekonflik untuk mengoordinasikan gerakan bantuan antara organisasi dan militer Zionis Israel untuk memastikan konvoi tidak dibom – sebuah janji yang dibuat oleh Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu kepada Presiden AS Joe Biden pada bulan April tetapi belum dipenuhi.[IT/r]