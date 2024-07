Pangkalan Militer AS di Eropa dalam Keadaan Siaga Tinggi di tengah Kemungkinan Ancaman Teroris

IslamTimes - Beberapa pangkalan militer AS di seluruh Eropa telah ditingkatkan kewaspadaannya, di tengah kekhawatiran akan kemungkinan ancaman “teroris”.

Menurut dua pejabat AS, tingkat perlindungan pasukan dinaikkan ke tingkat tertinggi kedua, “Charlie”, pada hari Minggu (30/6).Status tersebut “berlaku ketika sebuah insiden terjadi atau informasi intelijen diterima yang menunjukkan kemungkinan adanya beberapa bentuk aksi teroris atau menargetkan personel atau fasilitas,” menurut Angkatan Darat AS.Pangkalan tersebut termasuk garnisun Angkatan Darat AS di Stuttgart, Jerman, tempat markas Komando Eropa Amerika Serikat (USEUCOM).CNN mengutip salah satu pejabat AS, yang ditempatkan di sebuah pangkalan di Eropa, yang mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat tingkat ancaman ini “setidaknya dalam 10 tahun,” dan menambahkan bahwa ini biasanya berarti militer telah menerima “ancaman aktif yang dapat diandalkan.” .”Juru bicara USEUCOM, komando tersebut “terus-menerus menilai berbagai faktor yang mempengaruhi keselamatan komunitas militer AS di luar negeri. Sebagai bagian dari upaya tersebut, kami sering kali mengambil langkah tambahan untuk memastikan keselamatan anggota militer kami.”“Untuk alasan keamanan operasional kami tidak akan melakukan tindakan khusus, namun kami tetap waspada,” Cdr. Dan Hari menambahkan.Informasi intelijen yang memicu peningkatan kewaspadaan ini tidak diketahui, namun kondisi tersebut terjadi ketika turnamen olahraga Eropa terancam oleh ancaman teroris.Jerman meningkatkan pertahanannya menjelang kejuaraan sepak bola Eropa yang sedang berlangsung, dengan mendatangkan 580 petugas polisi internasional untuk membantu keamanan bersama petugas Jerman.Menjelang turnamen tersebut, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan fokusnya adalah “di atas segalanya” pada ancaman terorisme setelah kelompok teroris Daesh menyerukan serangan di turnamen sepak bola yang berlangsung selama sebulan tersebut.Olimpiade Paris, turnamen olahraga Eropa lainnya pada musim panas ini, juga menghadapi ancaman teroris.Bulan lalu, The National mengutip pakar kontra-terorisme yang mengatakan bahwa teroris Daesh telah menerbitkan manual “rinci” untuk mengadaptasi drone untuk menyerang pertandingan tersebut.Kedutaan Besar AS di Perancis mengatakan negara Eropa tersebut telah meningkatkan sistem peringatan keamanan nasional ke tingkat tertinggi sejak Maret.“Pihak berwenang Perancis secara aktif memantau ancaman teroris dari kelompok terorganisir dan individu yang teradikalisasi,” kata kedutaan tersebut, seraya menambahkan, “Serangan dapat terjadi tanpa atau tanpa peringatan, menargetkan lokasi wisata, acara olahraga dan budaya besar, dan area publik lainnya yang menarik banyak orang. warga sipil.”[IT/r]