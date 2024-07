Biden Mencampuradukkan Prancis dan Italia

US President Joe Biden.

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden bingung antara Italia dan Prancis pada acara kampanye di New York pada hari Sabtu (1/7), yang tampaknya merupakan kesalahan terbaru pemimpin lanjut usia tersebut, sehingga menambah kekhawatiran mengenai kondisi mentalnya.

Presiden AS berusia 81 tahun itu berusaha menegur Donald Trump atas komentarnya tentang veteranBerbicara pada resepsi kampanye di East Hampton, Biden mencampuradukkan negara-negara Eropa ketika merujuk pada pemakaman militer di dekat Paris tempat dimakamkan lebih dari 2.200 tentara AS yang bertempur dalam Perang Dunia I .Biden mengatakan bahwa mantan Presiden AS Donald Trump telah menyebut orang-orang Amerika yang tewas dalam perang sebagai “pecundang” dan “orang bodoh” – sebuah tuduhan yang dibantah oleh Trump – ketika ia membatalkan kunjungan ke Pemakaman Amerika Aisne-Marne pada tahun 2018. Pada saat itu, tim Trump menyalahkan keputusan tersebut untuk melewati kunjungan karena kondisi cuaca buruk.Mengingat kejadian pada hari Sabtu, Biden mengatakan Trump menolak mengunjungi para tentara yang “telah menyerahkan nyawa mereka di pemakaman di Italia.” Ucapannya kemudian dikoreksi dengan coretan dan tanda kurung pada transkrip resmi Gedung Putih.“Dia telah menelepon para veteran yang telah menyerahkan nyawa mereka di pemakaman di Italia [Prancis] – dia tidak akan pergi ke pemakaman itu, dan – karena dia mengatakan mereka adalah sekelompok “pecundang” dan “bodoh,” kata Biden. . “Anak kami adalah salah satu dari orang-orang itu – bukan di Italia [Prancis] tetapi di Irak – dan dia meninggal.”Kebingungan ini bahkan lebih mengejutkan, mengingat Biden sendiri baru saja mengunjungi pemakaman yang sama bulan lalu sebagai bentuk teguran terhadap Trump.Kekeliruan terbaru ini terjadi setelah penampilan “bencana” presiden AS tersebut dalam pertemuannya dengan Trump di televisi pekan lalu, di mana pria berusia 81 tahun itu tampak lemah dan bingung, kesulitan menyelesaikan kalimatnya, dan kata-kata yang tertukar.Kesehatan mental Biden telah menjadi kekhawatiran lama di kalangan pemilih Amerika, menurut jajak pendapat para bupati, dan banyak yang percaya bahwa ia tidak sehat secara mental dan fisik untuk menjabat.Sebuah laporan yang dirilis pada bulan Mei, oleh situs berita konservatif Daily Caller menemukan bahwa Biden rata-rata melakukan lebih dari satu kesalahan (1,3) per hari pada tahun 2024. Analisis tersebut mencakup 118 pernyataan, pidato, dan pertemuan pers yang transkripnya dikeluarkan oleh Gedung Putih dan kemudian diterbitkan. diperbaiki oleh staf.Sementara itu, video-video yang menunjukkan presiden AS tersandung, terlihat tersesat saat konferensi pers, atau salah bicara telah dianggap sebagai “kepalsuan murahan” oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.Jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh Morning Consult setelah kinerja debat presiden AS yang mengecewakan menunjukkan bahwa 60% pemilih percaya bahwa Biden “pasti” atau “mungkin” harus digantikan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.[IT/r]