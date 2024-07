Laporan: Juni Mendekati Puncak Intensitas Serangan Hizbullah

IslamTimes - Pusat Penelitian & Pendidikan Alma Israel melaporkan peningkatan yang signifikan dalam serangan Hizbullah pada pertengahan Juni setelah pembunuhan Komandan Hizbullah Taleb Sami Abdallah (Abu Taleb) pada 11 Juni. Dalam Ikhtisar Mingguan Peristiwa dan Data Penting (24 Juni hingga 30 Juni), Pusat Penelitian & Pendidikan Alma Israel melaporkan bahwa pada Juni 2024, terdapat 288 serangan Hizbullah di arena utara, dengan rata-rata 9,6 serangan per hari.



Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan Mei 2024, yang mencatat 320 serangan, dengan rata-rata 10 serangan per hari, menurut laporan tersebut.



Pertengahan bulan Juni, intensitas serangan Hizbullah meningkat secara signifikan karena pembunuhan Taleb Sami Abdallah (Abu Taleb), komandan unit Nasser di front selatan, pada tanggal 11 Juni, menurut laporan tersebut.



Ia menambahkan bahwa serangan balasan Hizbullah berlangsung selama tiga hari, dan selama itu jumlah serangan meningkat. Namun, mulai tanggal 15 Juni, dengan dimulainya Idul Adha, Hizbullah mengurangi frekuensi serangannya, mempertahankan intensitas yang lebih rendah dibandingkan paruh pertama bulan tersebut.



Juni 2024: Bulan paling intens ketiga bagi serangan Hizbullah

Lebih lanjut, Alma Research & Education Center melaporkan bahwa total data bulanan pada Juni 2024, termasuk jumlah serangan dan rata-rata harian, sangat mirip dengan angka pada Mei 2024.



Mei sebelumnya merupakan bulan paling intens bagi serangan Hizbullah terhadap Zionis “Israel” sejak Oktober 2023. Juni 2024 menempati peringkat ketiga sebagai bulan paling intens, dengan Desember 2023 berada di posisi kedua, mencatat 301 serangan dan rata-rata 9,7 serangan per hari, laporan tersebut stres.



Pada bulan Juni 2024, laporan tersebut menambahkan bahwa tembakan dengan lintasan tinggi tetap menjadi senjata yang paling sering digunakan, melanjutkan tren dari bulan-bulan sebelumnya.



Laporan tersebut merinci bahwa ada 144 kasus tembakan dengan lintasan tinggi pada bulan ini, naik sedikit dari 139 kasus pada Mei 2024. Selain itu, enam serangan melibatkan senjata anti-pesawat, termasuk penembakan jatuh UAV Hermes-900 Israel pada 10 Juni.



Sejak konfrontasi dimulai pada 8 Oktober 2023, telah terjadi total 2.295 serangan di wilayah yang diduduki Israel baik di Lebanon selatan atau Palestina utara, yang sebagian besar dilakukan oleh Hizbullah, menurut laporan tersebut.



Perlu dicatat bahwa Hizbullah telah menegaskan kembali dalam beberapa kesempatan bahwa mereka akan melanjutkan serangannya terhadap sasaran-sasaran Israel sampai genosida terhadap warga Palestina di Gaza berhenti.[IT/r]