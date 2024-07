NYT: Para Jenderal Penting Israel Menginginkan Gencatan Senjata 

Israeli troops operate on the ground in Gaza

IslamTimes - Lusinan jenderal senior Zionis Israel ingin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas sehingga mereka dapat bersiap menghadapi potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon, New York Times melaporkan pada hari Selasa (2/7).

IDF tidak memiliki cukup pasukan atau amunisi untuk berperang di Gaza dan Lebanon secara bersamaan, kata para pejabat kepada New York TimesKetika perang Zionis Israel terhadap Hamas akan memasuki bulan kesembilan, Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) telah kehilangan sedikitnya 674 tentara, persediaan peluru artileri sedikit, dan sekitar 120 warga Israel – baik hidup maupun mati – masih disandera di Gaza. Pejuang Hamas telah muncul di wilayah kantong yang sebelumnya dibersihkan oleh IDF, dan Netanyahu masih menolak untuk menyatakan secara terbuka apakah Israel bermaksud menduduki Gaza pascaperang atau menyerahkan wilayah tersebut kepada pemerintah Palestina.Dengan latar belakang ini, 30 jenderal senior yang tergabung dalam Forum Staf Jenderal Zionis Israel ingin Netanyahu mencapai gencatan senjata dengan Hamas, bahkan jika hal ini berarti membiarkan kelompok militan tersebut berkuasa di Gaza, New York Times melaporkan.Menurut enam pejabat keamanan saat ini dan mantan, lima di antaranya meminta untuk tidak disebutkan namanya, para jenderal ingin waktu untuk mengistirahatkan pasukan mereka dan menimbun amunisi jika terjadi perang darat dengan Hizbullah. Selain itu, para jenderal juga memandang gencatan senjata sebagai cara terbaik untuk membebaskan para sandera yang tersisa, bertentangan dengan desakan Netanyahu bahwa hanya “kemenangan total” atas Hamas yang akan membawa pulang para sandera.“Militer mendukung penuh kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata,” kata mantan Penasihat Keamanan Nasional Israel Eyal Hulata kepada surat kabar tersebut.“Mereka percaya bahwa mereka selalu bisa kembali dan melawan Hamas secara militer di masa depan,” lanjutnya. “Mereka memahami bahwa jeda di Gaza membuat deeskalasi lebih mungkin terjadi di Lebanon. Dan mereka memiliki lebih sedikit amunisi, lebih sedikit suku cadang, lebih sedikit energi dibandingkan sebelumnya – jadi mereka juga berpikir bahwa jeda di Gaza memberi kita lebih banyak waktu untuk bersiap jika terjadi perang yang lebih besar dengan Hizbullah.”Hizbullah, sebuah gerakan politik dan kekuatan paramiliter yang didukung Iran, memasuki konflik Israel-Hamas pada Oktober lalu. Namun, kelompok tersebut melancarkan kampanye terbatas berupa serangan drone dan rudal di Zionis Israel utara, yang menurut pemimpin Hassan Nasrallah pada bulan November bertujuan untuk mengikat pasukan Israel di dekat perbatasan guna mencegah penempatan mereka ke Gaza.Netanyahu mengumumkan bulan lalu bahwa ia akan menarik beberapa unit IDF keluar dari Gaza dan memindahkan mereka ke perbatasan Lebanon, sehingga memicu kekhawatiran akan terjadinya invasi ke Lebanon. Ketegangan semakin meningkat minggu lalu ketika Menteri Pertahanan Zionis Israel Yoav Gallant memperingatkan bahwa IDF sedang “mempersiapkan setiap skenario” dan dapat membawa “Lebanon kembali ke Zaman Batu.”Amerika dilaporkan telah memperingatkan agar tidak memulai “perang terbatas” di Lebanon, sementara Iran telah menyatakan bahwa mereka akan “mendukung Hizbullah dengan segala cara” dalam konflik semacam itu.Militer Zionis Israel belum secara terbuka mendukung gencatan senjata di Gaza. Dalam sebuah pernyataan kepada New York Times, IDF mengatakan pihaknya masih berupaya menghancurkan “kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, memulangkan para sandera, dan memulangkan warga sipil Zionis Israel dari selatan dan utara dengan selamat ke rumah mereka. .” Kantor Netanyahu menolak mengomentari laporan tersebut.[IT/r]